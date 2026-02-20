카카오모빌리티, APEC 교통 기여 공로 외교부장관 표창 수상

셔틀 버스 운영부터 내비·버스·주차 정보 제공 등 모빌리티 서비스 지원

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오모빌리티는 2025년 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간 교통 분야 지원을 통해 성공적인 행사 운영을 뒷받침한 공로를 인정받아 외교부 장관 표창을 수상했다고 20일 밝혔다.

2025년 APEC 정상회의 공식 협찬사인 카카오모빌리티는 지난해 7월 송도에서 열린 제3차 APEC 고위관리회의(SOM3)와 10월 경주에서 열린 APEC 정상회의 본회의 기간에 맞춰 온·오프라인을 모빌리티 인프라 지원을 수행했다.

카카오모빌리티는 2025년 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간 교통 분야 지원을 통해 성공적인 행사 운영을 뒷받침한 공로를 인정받아 외교부 장관 표창을 수상했다고 20일 밝혔다. [사진= 카카오모빌리티]

주요 행사 구간을 연결하는 무료 순환 셔틀버스를 운영해 각국 대표단 및 관계자의 이동을 돕고 카카오버스 애플리케이션을 통해 보문단지를 경유하는 26개 노선의 임시 우회노선 정보를 제공해 시민 혼선을 방지했다.

또한 앱에서 행사장 내 자율주행 버스 노선과 탑승 정보를 안내해 방문객들이 K-자율주행 기술을 체험할 수 있도록 지원했다.

카카오내비는 행사장 인근 혼잡 지역의 우회 경로, 차량 2부제 시행 사전 안내 등의 정보를 제공하고 행사 기간 임시 운영된 공식 주차장 7개소에 대한 영문 검색을 지원해 대규모 인파 운집에 따른 교통 혼잡을 최소화했다.

외국인이 다수 방문하는 행사의 특성을 고려해 올바른 택시 문화 조성을 위한 캠페인도 병행했다.

택시 기사들을 대상으로 미터기 미사용, 운임 및 통행료 외 자의적 요금 수수, 승차 거부 행위 등을 금지하는 안내를 진행하는 한편 친절한 서비스를 제공할 수 있도록 독려했다.

카카오모빌리티는 이러한 교통 분야 기여로 외교부 장관 표창에 이어 경북도지사 감사패도 수상했다.

이는 국제 행사에서도 적용 가능한 플랫폼 기술력과 운영 역량을 인정받은 사례로 모빌리티 플랫폼이 국가 단위 대규모 행사에서 원활한 운영을 지원하는 인프라로 기능할 수 있음을 보여줬다는 데 의의가 있다는 설명이다

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "국내 대표 모빌리티 플랫폼으로서 국가적 행사의 성공 개최에 기여하게 돼 뜻깊다"며 "국내를 넘어 전 세계 이용자들에게 혁신적인 이동 경험을 제공하는 글로벌 모빌리티 기업으로 나아가겠다"고 밝혔다.

