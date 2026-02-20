현대ENG '외벽도장로봇' 국토부 건설신기술 지정

무인·원격 제어로 기존 달비계 작업 대체

비산 방지 시스템·전용 도료로 비산량 90% 저감

상하 연속 스프레이 방식 적용…시공 속도 2배 향상

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대엔지니어링은 도장 전문 업체 제이투이앤씨와 공동 개발한 '외벽도장로봇' 기술이 국토교통부 건설신기술 제1042호로 지정됐다고 20일 밝혔다.

건설신기술은 국내 최초 개발 또는 외국 기술을 도입·개량한 기술 중 신규성, 진보성, 현장 적용성을 종합적으로 인정받은 기술에 부여된다.

현대엔지니어링이 시공 중인 아파트 현장에서 외벽도장로봇을 시연하고 있다. [사진=현대엔지니어링]

이번에 지정된 외벽도장로봇은 무인·원격 제어 방식을 적용해 기존 달비계를 이용한 외벽 도장 작업을 대체한다. 작업자가 지상이나 옥상에서 원격으로 장비를 조작할 수 있어 고소 작업에 따른 추락 등 안전사고 위험을 근본적으로 줄일 수 있다.

해당 로봇은 2020년부터 지속적인 연구개발과 현장 실증을 거쳐 완성됐다. 장비에는 자세 제어 기능과 비산 방지 시스템이 탑재됐으며, 수평 자동 제어 센서를 통해 변위 발생 시 즉각 보정된다. 또한 2개의 서브팬 구조를 적용해 외부 바람 등 환경 변화에도 장비 안정성을 유지할 수 있다. 고내구성 와이어와 고도 센서 기반 자동 정지 기능 등 다중 안전 장치도 적용돼 추락 및 이탈 위험을 최소화했다.

환경 영향을 줄이기 위한 기술도 적용됐다. 비산 방지 케이스, 집진 필터, 이중 집진 팬을 기본 장착해 비산 도료를 포집하며, 3중 필터 구조로 외부 유출을 차단한다. 함께 개발된 무희석 전용 저비산 도료를 사용하면 기존 수성 도료 대비 비산량을 90% 이상 줄일 수 있다.

생산성 또한 크게 향상됐다. 상하 연속 스프레이 방식과 다중 노즐 분사를 적용해 넓은 면적을 시공할 수 있으며, 기존 인력 작업 대비 시공 속도가 약 2배 빠르다. 이는 공기 단축과 시공 품질 균일화 효과로 이어진다.

외벽도장로봇은 2023년 LH가 주관한 건설 자동화 로봇 시연회에 초청된 바 있으며, 2024년 국토교통부 '스마트건설 챌린지'에서 혁신상을 수상했다. 현대엔지니어링은 향후 다양한 고층 건축물 등으로 적용 범위를 확대할 계획이다.

현대엔지니어링 관계자는 "고위험 외벽 도장 작업을 로봇으로 대체해 현장 안전 기준을 한 단계 끌어올렸다"며 "앞으로도 안전·품질·생산성을 동시에 높이는 스마트 건설 기술 개발을 지속하겠다"고 말했다.

