키움증권, 사회공헌단 '키움과나눔' 참여형 봉사로 나눔 문화 확산

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 키움증권 사회봉사단 '키움과나눔'이 단순한 기부를 넘어 임직원이 함께하는 참여형 봉사로 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.

20일 키움증권은 지난해 키움과나눔이 총 13개 기관을 후원하며 참여형 임직원 봉사를 11회 진행했다고 밝혔다. 성인발달장애인 나들이 동행, 주거 취약 계층 집수리, 특식 배식 봉사 등 다양한 참여형 봉사를 추진했다.

[사진=키움증권]

키움과나눔은 지난 2012년 키움증권 사내 사회봉사단으로 창립됐다. 사회적 약자가 우리 사회의 동등한 일원으로 성장할 수 있도록 청소년, 장애인, 저소득층 등을 대상으로 다양한 사회공헌 활동을 진행한다. 특히 단순 기부를 넘어 임직원이 직접 참여하는 봉사로 진심을 나누고 있다.

키움과나눔은 창립부터 임직원이 직접 참여하는 봉사활동에 힘써왔다. 장애인 및 결손 아동과 정기적으로 만나 체험 활동을 함께하고, 낡은 집을 수리하고 골목 벽화를 그리는 등 취약계층 주거 환경 개선에 임직원들이 직접 나서는 봉사를 진행해왔다.

지난해엔 서울 영등포구 소재 2가구와 동작구 소재 4가구를 임직원들이 직접 수리했다. 설과 추석 명절을 비롯한 초복, 말복, 연말 등엔 특식을 나누는 배식 봉사도 진행했다.

사내 기부 행사 등으로 마련한 예산으로 경제적 지원도 함께 한다. 지난해엔 총 3억2600만원을 기부했다. 영유아 보육 시설, 가정폭력 피해자 거주 시설, 장애인 등에 생필품을 후원했다.

저소득층 주거환경개선을 위해 싱크대, 양변기, 보일러 등도 지원했다. 사랑나눔의집, 조이빌리지, 안양의집, 성심원, 주거복지연대 등 다양한 기관과 함께 했다.

후원금도 특별한 방식으로 모은다. 키움과나눔은 매년 키움증권 창립기념일인 1월 31일에 '키움과나눔데이'를 연다. 임직원에게 기부 받은 물건을 사내 경매로 판매해 얻은 수익금을 후원금으로 활용한다. 임직원이 적극적으로 참여하면서 매년 수천만원이 후원금으로 적립된다. 이밖에도 비정기적으로 임직원들의 기부금을 받고 있다.

올해부턴 임직원 뿐만 아니라 임직원 가족까지 참여할 수 있는 봉사 활동을 강화한다. 노인 등 취약계층에게 전달할 기부 키트를 제작하는 등의 활동을 계획 중이다.

키움증권 관계자는 "앞으로도 일회성 행사가 아닌 지속가능한 사회공헌 활동을 구축해 진정한 나눔의 가치를 실천할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

키움증권은 그동안 다양한 사회문제 해결을 위해 노력해왔다. 지난해 소방공무원 시력 개선을 지원하는 '키움과밝음' 프로젝트 일환으로 예강희망키움재단과 함께 3억원을 후원한 바 있다. 사회배려계층 대학생 50명의 안정적인 학업을 돕기 위해 한국장학재단에 1억원도 기부했다.

지난해 장애인의 날을 맞아 장애인과 비장애인이 함께 하는 단축마라톤 '2025 키움런'을 개최해 참가자들의 참가비와 동액을 추가 기부한 바 있다.

ycy1486@newspim.com