신한투자증권, 신한Premier로 완성하는 '평생 PB 철학' 확대

Meister Club 7명, Best of Best 지점장 10명

신한Premier 거점 채널 리딩

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 신한투자증권은 신한Premier 자산관리 서비스를 중심으로 '평생 PB 철학'을 강화하고, 경험 기반 자산관리 체계를 확대 운영하고 있다고 20일 밝혔다.

신한투자증권은 성과와 전문성을 갖춘 시니어 PB와 지점장을 선발해 핵심 자산관리 채널에 배치하고 있으며, 연령이 아닌 자산관리 역량을 기준으로 고객을 지속 관리하도록 한 것이 특징이다.

신한투자증권 TP타워. [사진=신한투자증권]

이는 단순한 시니어 인력 활용 차원을 넘어, 고객의 생애 전반을 함께하는 장기적 파트너십을 지향하는 신한Premier의 핵심 가치에 따른 전략이다.

신한Premier는 단기 수익 중심의 금융 서비스가 아닌, 고객의 인생 설계와 투자 여정을 함께하는 평생 자산관리 브랜드다. 신한투자증권은 이러한 철학을 실천하기 위해 역량이 검증된 시니어 PB와 지점장이 정년 이후에도 전문성을 이어갈 수 있도록 관련 제도를 고도화하고 있다.

과거 연령 중심의 직무 전환 관행에서 벗어나, 성과와 전문성을 기준으로 인재를 재평가하는 체계를 정립함으로써 경험이 축적될수록 가치가 커지는 PB 모델을 단계적으로 정착시키고 있으며, 조직 로열티 또한 강화되고 있다.

현재 신한투자증권은 고객 중심 자산관리 역량을 종합 평가해 선발하는 'Meister Club(전문위원 유예)'을 확대 운영 중이며, 총 7명의 전문위원이 신한Premier 고객의 핵심 파트너로 활동하고 있다. 또한 성과와 리더십이 검증된 시니어 지점장을 선발하는 'Best of Best 지점장' 제도를 통해 10명의 지점장이 신한Premier 거점 채널을 이끌고 있다.

AI와 디지털 기술이 금융 산업 전반을 빠르게 재편하는 가운데, 고객의 생애 주기와 자산 상황을 종합적으로 고려한 장기 자산관리의 중요성은 더욱 커지고 있다. 신한투자증권은 풍부한 경험을 갖춘 시니어 PB와 지점장의 역할이 이러한 영역에서 차별화된 경쟁력이 될 것으로 보고 있다.

신한Premier가 지향하는 '사람 중심 자산관리' 철학은 고객 중심의 자산관리 실천으로 이어지고 있다. 경험 많은 '마이스터 PB'와 'Best of Best 지점장'을 중심으로 한 체계는 고객 한 사람, 한 사람의 삶의 단계와 상황을 종합적으로 고려한 맞춤형 자산관리 제공으로 연결되고 있다. 이는 단순 상품 판매가 아닌, 장기적 관점의 자산관리 설계와 신뢰 기반의 관계 형성이라는 '신한Premier'만의 차별화된 경쟁력을 구축하고 있다는 설명이다.

정용욱 신한투자증권 신한Premier총괄사장은 "신한Premier의 경쟁력은 결국 사람의 경험과 신뢰에서 완성된다"며 "앞으로도 연령이 아닌 역량을 기준으로 인재를 육성하고, 고객과 함께 성장하는 자산관리 체계를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

ycy1486@newspim.com