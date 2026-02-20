클로봇, MSCI 글로벌 스몰캡 지수 편입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 클로봇은 20일 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 글로벌 스몰캡 지수에 신규 편입됐다고 밝혔다. 이는 MSCI가 발표한 2026년 2월 정기 리뷰 결과에 따른 것으로, 클로봇은 시가총액·유동성·투자 접근성 등 국제 기준을 충족해 이번 편입 대상에 포함됐다.
클로봇은 범용 실내 자율주행 솔루션 '카멜레온(Chameleon)', 이기종 로봇 통합관제 솔루션 '크롬스(CROMS)', 미들웨어 솔루션 '크로아(CROA)'를 통해 제조·물류·공공·상업시설 등 산업 전반에서 로봇 도입과 운영 효율을 높여왔다. 서로 다른 제조사의 로봇을 단일 소프트웨어 환경에서 통합 관리·제어하는 기술이 핵심 경쟁력이다. 최근에는 상업용 청소로봇 통합관리 솔루션 '카라멜(Charamel)'도 출시해 사업 범위를 로봇 운영 자동화 영역까지 확대했다.
클로봇은 이번 MSCI 지수 편입으로 해당 지수를 추종하는 글로벌 패시브 자금 유입 가능성과 해외 투자자 대상 인지도 제고 효과를 기대하고 있다.
클로봇 측은 "이번 편입을 계기로 글로벌 투자자들과의 소통 채널을 확대하고 로봇 통합운영 솔루션 기업으로서의 인지도를 강화해 나가겠다"며 "이기종 통합 로봇 운영 기술을 지속 고도화해 산업 현장의 생산성과 효율성을 구조적으로 개선하는 데 집중하겠다"고 밝혔다.
