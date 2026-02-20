코퍼스코리아, 2026년 방영 드라마 2편 제작 돌입

'유일무이 로맨스' 하반기 방영 목표
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코퍼스코리아는 20일 올해 방영을 목표로 드라마 2편 제작에 본격 착수했다고 밝혔다. 현재 촬영 중인 작품은 '신입사원 강회장'과 '유일무이 로맨스'다.
'신입사원 강회장'은 웹소설 작가 산경의 원작을 드라마화한 리마인드 라이프 장르 작품이다. 최성그룹 회장 강용호가 사고를 계기로 축구선수 황준현과 영혼이 뒤바뀌며 두 번째 인생을 살아가는 내용으로, 이준영·손현주·이주명·전혜진·진구가 출연한다. 올 상반기 JTBC를 통해 방영될 예정이다.
'유일무이 로맨스'는 네이버 웹툰 작가 두부의 동명 원작을 바탕으로 한다. 취업 준비생 '공유일'이 톱스타 '탁무이'의 매니저로 일하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 박수영·김현진·신현수·강나언이 출연하며 올 하반기 방영 예정이다. 이 작품은 한국콘텐츠진흥원의 글로벌 OTT 제작지원 사업에 선정됐다.
코퍼스코리아 측은 "올해 선보일 콘텐츠들이 성공적으로 방영된다면 회사의 제작 역량을 시장에 확실히 알릴 수 있는 의미 있는 한 해가 될 것"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com