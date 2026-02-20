작년 4분기 가계신용 14조↑…주담대 증가폭 축소

4분기 가계신용 1978.8조…전기比 14조 증가

주택담보대출 증가폭 12.4조→7.3조 축소

증시 활황 여파 기타대출 확대

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 지난해 4분기 가계신용 잔액이 1978조8000억원으로 전분기 대비 14조원 증가했다. 다만 주택담보대출 증가폭이 축소되면서 전체 증가세는 전분기보다 다소 둔화됐다.

20일 한국은행이 발표한 '2025년 4/4분기 가계신용(잠정)'에 따르면 지난해 4분기말 가계신용 잔액은 1978조8000억원으로 전분기말 대비 14조원 증가했다. 증가율은 전기 대비 0.7% 수준이다.

가계신용 중 가계대출 잔액은 1852조7000억원으로 11조1000억원 늘어 전분기(+11조9000억원)보다 증가폭이 축소됐다. 반면 판매신용은 126조원으로 2조8000억원 늘었다.

상품별로 보면 주택담보대출은 7조3000억원 증가해 전분기(+12조4000억원) 대비 증가폭이 크게 줄었다. 주택시장 안정화 대책 등의 영향으로 증가세가 둔화된 것으로 풀이된다. 기타대출은 3조8000억원 증가하며 전분기(-5000억원) 감소에서 증가로 전환했다.

기관별로는 예금은행 가계대출이 6조원 증가해 전분기(+10조1000억원)보다 증가폭이 축소됐다. 반면 비은행예금취급기관은 4조1000억원 늘어 전분기(+1조9000억원)보다 증가폭이 확대됐다. 기타금융기관 등은 1조1000억원 증가로 전환했다

판매신용은 연말 신용카드 이용 확대 영향으로 2조8000억원 증가했다. 개인 신용카드 이용액은 4분기 204조3000억원으로 전분기(203조2000억원)보다 늘었다.

기타대출이 늘어난 요인으로는 증시 활황 등이 꼽힌다. 이혜영 금융통계팀장은 "기타대출의 경우 예금은행의 신용대출 중심으로 증가 전환했고 보험사와 여신전문회사 등 기타금융기관에서 증가폭이 확대됐다"며 "보험사는 약관대출, 여신전문회사 카드론이 주로 늘었는데 정확히 어떤 용도로 쓰였는지 파악이 어렵지만 증시자금으로 사용됐을 가능성을 배재하기 어렵다"고 설명했다.

연간 기준으로는 2025년 중 가계신용이 56조1000억원 증가해 전년말 대비 2.9% 늘었다. 2024년 증가폭(+40조1000억원)보다 확대된 수준이다.

