이준석 "무죄추정은 재판의 원칙...정치적 책임은 전혀 다른 문제"

이준석 "무죄추정, 정당이 국민 앞에 서는 방식 아냐"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 20일 윤석열 전 대통령에 대해 '무죄추정원칙'을 적용해야 한다고 언급한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "법적 원칙과 정치적 책임은 전혀 다른 문제"라고 지적했다.
윤 전 대통령은 지난 19일 '내란 우두머리' 혐의 1심에서 무기징역 선고를 받았다.
이 대표는 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 "무죄추정은 재판 과정의 원칙이지, 판결 이후 정당이 국민 앞에 서는 방식이 아니다"라며 이같이 적었다.
그는 "보수진영은 왜, 위기의 순간마다 새로운 언어를 찾지 못하는 거냐"며 "그 익숙한 관성이 안타깝다"고 비판했다.
또 이 대표는 과거 항공업계의 혁신 사례인 사우스웨스트 항공과 영화 '머니볼'의 빌리 빈을 인용하며 개혁신당의 나아갈 길을 제시했다.
그는 "개혁신당이 보수정치에 들고 온 것은 더 작은 버전이 아니라, 더 나은 기준이 되겠다"며 "중요한 것은 크기가 아니라 방향"이라고 강조했다.
아울러 "개혁신당은 그 계엄이 선포된 밤, 잠긴 국회의 문 앞에서 이미 '이것은 헌법 유린'이라고 외치고 있었다"며 "과거가 떳떳한 정치세력만이 미래를 말할 자격이 있다"고 목소리를 높였다.
마지막으로 이 대표는 "부끄럽지 않은 보수, 미래를 말할 수 있는 보수를 원하신다면 함께 걸어달라"며 "여러분이 함께해 주시는 만큼 그 변화는 더 빨라질 것"이라고 지지를 호소했다.
