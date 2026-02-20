이준석 "무죄추정은 재판의 원칙...정치적 책임은 전혀 다른 문제"

장동혁, '1심 무기징역' 선고 尹에 무죄추정원칙 적용 언급

이준석 "무죄추정, 정당이 국민 앞에 서는 방식 아냐"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 20일 윤석열 전 대통령에 대해 '무죄추정원칙'을 적용해야 한다고 언급한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "법적 원칙과 정치적 책임은 전혀 다른 문제"라고 지적했다.

윤 전 대통령은 지난 19일 '내란 우두머리' 혐의 1심에서 무기징역 선고를 받았다.

이 대표는 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 "무죄추정은 재판 과정의 원칙이지, 판결 이후 정당이 국민 앞에 서는 방식이 아니다"라며 이같이 적었다.

이준석 개혁신당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "보수진영은 왜, 위기의 순간마다 새로운 언어를 찾지 못하는 거냐"며 "그 익숙한 관성이 안타깝다"고 비판했다.

또 이 대표는 과거 항공업계의 혁신 사례인 사우스웨스트 항공과 영화 '머니볼'의 빌리 빈을 인용하며 개혁신당의 나아갈 길을 제시했다.

그는 "개혁신당이 보수정치에 들고 온 것은 더 작은 버전이 아니라, 더 나은 기준이 되겠다"며 "중요한 것은 크기가 아니라 방향"이라고 강조했다.

아울러 "개혁신당은 그 계엄이 선포된 밤, 잠긴 국회의 문 앞에서 이미 '이것은 헌법 유린'이라고 외치고 있었다"며 "과거가 떳떳한 정치세력만이 미래를 말할 자격이 있다"고 목소리를 높였다.

마지막으로 이 대표는 "부끄럽지 않은 보수, 미래를 말할 수 있는 보수를 원하신다면 함께 걸어달라"며 "여러분이 함께해 주시는 만큼 그 변화는 더 빨라질 것"이라고 지지를 호소했다.

