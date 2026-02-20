직방 'AI중개사' 전 주거 유형으로 확장…빌라·오피스텔도 대화형 검색

자연어 기반 대화형 탐색·대안 제시 기능 도입

데이터 자산 기반 추천 고도화…수익 모델 개선 기대

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 직방은 'AI중개사 서비스'를 고도화하고 적용 범위를 원룸·투룸, 오피스텔, 빌라까지 확대했다고 20일 밝혔다. 아파트 중심이던 기존 대화형 검색을 전 주거 유형으로 넓혀, 단순 매물 검색 서비스에서 인공지능(AI) 기반 의사결정 지원 플랫폼으로 전환한다는 전략이다.

직방 AI중개사 서비스 전 주거유형으로 확장 [사진=직방]

이번 업데이트로 사용자는 일상적인 표현을 통해 다양한 주거 유형의 매물을 찾을 수 있다. 관리비, 주차 여부, 엘리베이터 등 수요자가 중시하는 조건을 입력하면 AI가 이를 분석해 적합한 매물을 제안한다. "조용한 동네", "학군 좋은 곳", "2호선 라인 원룸" 등의 표현과 아파트 브랜드명 검색도 가능하다. 위치가 모호할 경우 AI가 재확인 질문을 통해 정확도를 높인다.

특히 사용자가 원하는 조건의 매물이 없을 경우, AI가 조건을 단계적으로 확장해 근접한 대안을 제시하는 기능이 추가됐다. 기존 검색 방식이 '결과 없음'으로 끝나는 것과 달리, 거래 가능성이 높은 선택지를 재구성해 제안한다. 아울러 영어, 일본어, 중국어 등 다국어 지원 기능도 도입됐다.

직방의 AI중개사는 실거래가, 단지 정보, 거래 흐름, 사용자 행동 데이터 등을 통합 분석해 후보군을 압축하고 요약 정보를 제공한다. 매매 중심의 중대형 아파트 시장뿐 아니라 임대 및 소형 주거 시장까지 포괄해 플랫폼 체류 시간과 거래 접점을 늘리겠다는 구상이다.

직방은 그간 전국 단지·가구 단위 데이터와 가격 예측 모델, 사용자 탐색 데이터를 축적해 왔다. 업계에서는 직방이 AI 추천·요약 기능을 고도화함에 따라 플랫폼 전환 효율이 개선되고, 이는 광고 및 중개 연결 등 수익 모델 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있다.

안성우 직방 대표는 "AI중개사는 부동산 검색을 대화형 추천 구조로 전환하는 핵심 인프라"라며 "전 주거 유형으로 서비스를 확장해 플랫폼 경쟁력을 강화했으며, 데이터와 기술을 기반으로 거래 효율을 높이는 구조를 만들어가겠다"고 말했다.

