충주의료원 장애인 건강검진기관 추가 지정... 전국 27개소로 확대

복지부 "장애인 의료접근성 강화"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 충청북도 충주의료원이 휠체어 회전 공간과 이동 편의 지원 인력 등 장애인 친화적인 시설과 장비를 갖추고 본격적인 장애인 건강검진 서비스를 시작한다.
보건복지부는 20일 충북 충주시 소재 충주의료원이 장애인 건강검진 기관에 적합한 시설·장비·인력 등을 갖추고 운영을 시작한다고 밝혔다.
장애인 건강검진기관은 장애인 건강검진 이용 접근성을 보장하기 위해 지정된 기관이다. 현재 지정된 기관은 총 112개소로 장애인이 검진받을 수 있지만, 장애 친화 시설과 인력 등을 갖춘 기관은 충주의료원을 포함한 전국 27개소다.
이번에 지정된 충주의료원은 장애 친화적인 시설과 장비를 갖추고 건강검진 과정에서 수어 통역 등 의사소통 지원 서비스를 제공할 준비를 마쳤다. 의료진과 종사자를 대상으로 장애 이해 교육 등을 실시해 장애인 건강검진 서비스 제공 역량을 강화하는 등 건강검진 과정에서 장애인의 불편을 최소화할 예정이다.
차전경 복지부 장애인정책국장은 "이번 장애인 건강검진 기관 추가 운영 개시로 충주시와 충북 지역 장애인과 가족들은 보다 체계적이고 편리한 건강검진 기회를 제공받을 수 있게 됐다"며 "앞으로 장애인 건강검진 기관을 지속 확대해 장애인의 의료접근성과 건강권을 한층 강화해 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com