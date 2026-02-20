남부발전, 정보공개 평가 '최우수'…8년 연속 공기업 최고 등급

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 한국남부발전이 행정안전부가 주관하는 '2025년 정보공개 종합평가'에서 최우수 등급을 받았다.
남부발전은 2018년 평가부터 8년 연속 공기업군 최우수 등급을 달성했다고 20일 밝혔다.
정보공개 종합평가는 2018년 도입된 제도다. 행안부가 중앙행정기관과 지방자치단체, 공공기관 등을 대상으로 정보공개 운영 실적 전반을 평가한다.
이번 평가는 행안부가 중앙행정기관 등 총 561개 기관을 대상으로 2024년 9월부터 2025년 8월까지의 정보공개 운영 실적에 대해 실시했다.
남부발전은 12개 지표 중 11개 지표에서 만점을 받아 98.48점을 획득했다. 이는 유형 평균 96.07점보다 2.41점 높은 수준이다.
김준동 남부발전 사장은 "국민의 요구에 맞는 정보공개를 통해 국민의 알 권리 향상과 국민 편익 증진에 기여하는 신뢰받는 기업으로 자리매김할 수 있도록, 적극적이고 내실 있는 정보공개 제도 운영 역량을 더 강화하겠다"고 말했다.
