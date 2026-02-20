"분양가 과했나" 더샵분당센트로, 당첨자 60% 미계약…50가구 '줍줍' 나왔다

19일 무순위 사후 입주자모집공고 올라와

일반분양 84가구 중 59.5%인 50가구 잔여 물량

전용 84㎡ 분양가 최고 21.8억

분양가 부담 작용한 듯

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 1순위 전 타입 마감에 성공했던 경기 성남시 '더샵 분당센트로'가 전체 일반분양 물량의 약 60%에 달하는 50가구를 무순위 청약으로 내놓는다.

높은 분양가 등에 따른 자금 조달 부담이 대규모 미계약의 주요 원인으로 꼽히는 가운데, 청약 문턱이 낮아진 이번 무순위 공급의 결과에 시장의 관심이 쏠린다.

더샵분당센트로 조감도 [자료=포스코이앤씨]

20일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전일 '더샵 분당센트로' 잔여 물량 50가구에 대한 무순위 사후 입주자모집공고가 게재됐다.

이번 청약은 최초 당첨자 발표 이후 남은 미계약 가구를 대상으로 진행한다. 지난달 진행된 1순위 청약 결과, 일반분양 40가구 모집에 총 2052건이 접수돼 평균 51.3대 1의 경쟁률을 기록하며 청약을 마무리했다.

그러나 이른바 '국민평형'으로 불리는 전용 84㎡ 기준 약 22억원에 육박하는 고분양가 때문에 자금 조달이 어려워진 최초 당첨자들이 대거 계약을 포기하면서 미계약 물량이 속출한 것으로 보인다. 당초 일반분양 물량은 84가구로, 전체의 59.5%가 미계약된 셈이다.

이번에 무순위로 공급되는 평형별 가구수와 분양가는 ▲전용 60㎡ C타입(1가구) 14억9200만원▲전용 71㎡ DA타입(1가구) 18억2200만원 ▲전용 73㎡ B2타입(2가구) 18억2400만~18억3300만원 ▲전용 78㎡ AN타입(20가구) 18억7500만~19억9700만원 ▲전용 84㎡ N타입(26가구) 20억5200만~21억8000만원이다.

접수는 오는 24일, 당첨자 발표는 27일이며 계약 체결은 3월 3일 진행한다. 무순위 입주자모집공고일 기준 수도권에 거주하는 무주택자라면 누구나 도전할 수 있다. 비규제지역에 공급해 재당첨 제한과 거주의무기간이 없다. 분양가상한제 역시 미적용 단지다. 전매제한은 최초 당첨자발표일(1월 20일)로부터 3년이 적용된다.

성남시 분당구 구미동 무지개마을4단지를 리모델링한 더샵 분당센트로는 지하 3층~지상 최고 26층, 7개 동, 전용 60~84㎡ 647가구로 구성된다. 도보로 수인분당선 오리역 이용이 가능해 강남 접근성이 뛰어나다는 평가를 받는다.

