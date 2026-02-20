KT알파 쇼핑, 거북목 케어 '넥스파 경추 마사지기' 단독 론칭

의료기기 전문 '알카나인' 국내 개발 생산 마사지기

김지선의 '굿굿쇼'에서 첫선…론칭 기념 50% 할인

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = KT알파 쇼핑은 목 건강에 적신호를 느끼는 고객들을 위해 집에서도 편안하게 관리할 수 있는 '넥스파 스마트 경추 마사지기(NEXPA K7)'를 단독 론칭한다고 20일 밝혔다.

'넥스파 스마트 경추 마사지기'는 오는 21일 오전 8시 건강 버라이어티 프로그램 '김지선의 굿굿쇼(굿모닝 굿라이프)'에서 처음 공개된다.

KT알파 쇼핑은 '넥스파 스마트 경추 마사지기(NEXPA K7)'를 단독 론칭한다고 20일 밝혔다. [사진=KT알파]

의료기기 전문 제조사인 '알카나인'이 15개의 특허 기술을 집약해 국내 생산한 마사지기로, 현재 병원에 납품 중인 의료기기에서 주요기능만을 엄선해 개발됐다. 전자파 적합성 인증과 KC 인증은 물론 GMP(의료기기 제조 및 품질관리기준) 적합 인증, ISO 인증까지 전문 의료기기에 준하는 품질 기준과 안정성을 검증받았다.

제품은 ▲3개의 에어피스톤으로 경추 마디마디 맞춤형 관리를 도와주는 '3단계 분할 리프트 기능' ▲편안하게 베고 누워 C커브를 유지한 채 당겨주는 '3D 입체 지압 견인 스트레칭 기능' ▲교체 가능한 2가지 스타일의 지압봉으로 승모근 자극까지 더해 효과를 극대화해준다.

또한 짧은목과 긴목에 모두 사용 가능한 인체공학적 설계와 5단계 강도조절, 간편한 자동모드 외에도 원하는 부위를 집중케어 해주는 4가지 수동모드 기능이 더해졌다. 공기압 방식을 사용해 기계적인 움직임이 아닌 '손 맛'이 느껴지는 부드러운 마사지감과 편안한 착용감을 누릴 수 있다.

기호준 KT알파 쇼핑 MD는 "많은 분들이 뒷목이 당기거나 어깨가 뭉치는 증상으로 어려움을 겪고 있다"라며 "병원에서 받는 케어를 집에서도 경험할 수 있도록 하겠다는 마음으로 기획한 제품"이라고 말했다.

KT알파는 론칭 방송 기념으로 정가 대비 50% 할인한 42만8000원에 판매한다. 10% 청구할인 혜택을 더하면 30만원대에 구매할 수 있으며 모바일앱에서 구매할 경우 3만원 적립금 혜택도 받아볼 수 있다.

shl22@newspim.com