정청래 "장동혁 '尹 무죄추정원칙 적용' 주장…염치도 상식도 없는 폭언"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령에게 무죄추정의 원칙을 적용해야 한다고 주장한 데 대해 정청래 더불어민주당 대표는 "최소한의 염치도, 일반적인 상식도 없는 폭언이자 망언"이라며 맹비난했다.

정 대표는 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "장 대표의 (윤석열 1심 판결에 대한) 입장이 나와 한 말씀드린다"며 '아직 1심 판결, 무죄추정원칙 누구에게나 적용돼야', '윤 1심 내란으로 규정한 근거 제시 못해', '장동혁, 행정 마비시킨 민주당 내란과 다르지 않아' 라는 제목의 기사를 읽었다.

정 대표는 "기절초풍할 일"이라며 "역사 인식의 부재, 민주주의에 대한 몰이해, 민심에 대한 배신, 헌법 정신의 훼손을 서슴지 않는 이런 발언을 규탄한다"고 말했다.

이어 "장 대표는 윤어게인을 넘어서 윤석열 대변인이냐. 윤석열과 장동혁은 윤-장 동체냐"면서 "윤어게인 세력과의 절연을 요구하는 국민들의 요구와 당내 생각 있는 의원들의 외침을 장 대표는 끝내 외면하고 배신하고 말았다"고 지적했다.

그러면서 "장 대표가 이끄는 국민의힘은 윤석열 내란 세력들과 함께 국민의 심판을 피할 길 없어 보인다"며 "제발 정신차리라"고 덧붙였다.

박수현 민주당 수석대변인도 회의 직후 기자들과 만나 "아마 역사는 오늘 국민의힘의 입장을 12·3 내란에 이어 2월 20일 제2의 내란으로 규정하지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

박 수석대변인은 "국민의힘은 오늘로써 분명하게 위헌정당해산 심판 청구 대상임이 분명해지는 선택을 했다"며 "국민의힘이 아무리 당명을 바꿔도 대한민국 국민은 포장지를 뜯어내고 내란 동조 정당의 본 모습을 여실히 드러나게 할 것이라고 확신한다"고 말했다.

이날 오전 장 대표는 기자회견을 열고 "어제 12·3 계엄에 대한 1심 판결이 있었고 윤 전 대통령에게 무기징역이 선고됐다. 안타깝고 참담하다"면서도 "아직 1심인 만큼 무죄추정의 원칙이 예외 없이 적용돼야 한다"는 입장을 밝혔다.

