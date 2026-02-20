볼보코리아, EX30 가격 인하…보조금 적용 시 '3000만원대'

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 볼보자동차코리아가 프리미엄 순수 전기 SUV 'EX30'과 'EX30 Cross Country(이하 EX30CC)'의 판매 가격을 오는 3월 1일부로 전격 인하하며 전기차 구매 부담을 낮추고 전기차 대중화 시대를 앞당긴다고 밝혔다.

볼보 EX30CC. [사진=볼보코리아]

이번 가격 인하는 전기차 시장의 대중화를 선도하고, 더 많은 고객이 볼보의 지속 가능한 모빌리티를 경험할 수 있도록 돕기 위해 본사와의 긴밀한 협의 끝에 내린 결정이다. 특히 엔트리 트림인 EX30 Core의 경우 3,000만원대의 파격적인 가격으로 책정되어 프리미엄 수입 전기차 시장의 문턱을 획기적으로 낮췄다.

볼보자동차코리아는 EX30의 두 가지 트림(Core, Ultra)과 브랜드 최초의 전기 크로스컨트리인 EX30CC Ultra 트림의 가격을 각각 인하했다.

먼저 EX30 Core 트림은 기존 4752만원에서 761만원 인하된 3991만원으로 책정됐다. EX30 Ultra 트림과 EX30CC Ultra 트림 역시 각각 700만원씩 인하돼, 각각 4479만원과 4812만원에 판매된다.

고객은 이번 가격 인하 뿐 아니라 전기차 보조금 혜택도 받을 수 있다. 예를 들어, 서울시 기준으로 예상되는 전기차 보조금을 반영할 경우 EX30 Core 트림과 Ultra 트림은 321만원의 보조금을 지원받아 각각 3670만원과 4158만원에 구매할 수 있다. EX30CC Ultra 트림은 288만원의 보조금을 적용받아 4524만원의 실구매가로 만나볼 수 있다.

이번 정책은 단순한 '할인'이나 '옵션 변경'에 따른 일시적인 가격 인하가 아닌, 최고 수준의 옵션은 그대로 유지하면서 공식 판매가격을 인하했다는 점에서 그 의미가 크다. 이를 통해 전기차 구매를 고민하는 고객들에게 보다 실질적인 혜택을 제공하는 동시에, 볼보자동차의 가치를 보다 많은 고객이 직접 경험할 수 있도록 하기 위한 전략이다. 이는 볼보자동차가 올해 선보일 EX90과 ES90을 통해 전동화 전략을 본격화하고, 국내 전기차 시장에서 '스웨디시 프리미엄' 브랜드로서의 영향력을 더욱 확대해 나가겠다는 의지를 반영한다.

EX30과 EX30CC는 볼보자동차의 차세대 순수 전기 SUV로, 컴팩트한 사이즈에도 불구하고 플래그십 수준의 안전 기술과 편의사양을 탑재한 모델이다. 먼저 EX30은 66kWh NCM 배터리와 후륜 기반의 싱글 모터 익스텐디드(Single Motor Extended Range) 단일 파워트레인으로 구성된다. 272마력의 모터 출력과 35.0kg.m의 최대 토크로 시속 0km에서 100km까지 5.3초 만에 도달한다. 1회 충전 주행가능거리는 복합 기준 351km이며, 주행 환경에 따라 실제 주행거리는 400km까지 가능해 다양한 라이프스타일에 대응할 수 있다.

EX30CC는 66kWh NCM 배터리와 두 개의 모터를 결합한 사륜구동(AWD)의 트윈 모터 퍼포먼스(Twin Motor Performance) 단일 파워트레인으로 구성된다. EX30보다 더욱 강력한 퍼포먼스와 운전의 재미를 선사하는 모델로 428마력의 모터 출력과 55.4kg.m의 최대 토크로 불과 3.7초 만에 시속 0km에서 100km까지 도달한다. 1회 충전 주행가능거리는 복합 기준 329km이다.

볼보자동차코리아 이윤모 대표는 "이번 가격 인하는 한국 시장의 중요성을 반영해 본사와의 치열한 협의를 거쳐 결정된 사항"이라며 "가격 경쟁력까지 갖춘 EX30과 EX30CC를 통해 프리미엄 전기차의 대중화를 선도하고, 고객들이 볼보자동차만의 차별화된 가치를 부담 없이 경험할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 전했다.

