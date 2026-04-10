DB손해보험, 대학생 서포터즈와 펫보험 홍보 펼쳐

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = DB손해보험은 대학생 서포터즈가 지난 5일 주말 스타필드 수원에서 펫보험 인지도 제고를 위한 오프라인 홍보 활동을 실시했다고 10일 밝혔다.

이번 활동은 DB손해보험이 후원하는 엠버서DOG페스타와 연계한 프로그램으로 현장 방문객을 대상으로 펫보험에 대한 관심을 높이고 브랜드 인지도를 강화하기 위해 마련됐다.

이번 행사는 반려동물 동반이 가능한 스타필드 수원에서 열렸으며 반려인들을 대상으로 펫보험에 대한 정보를 자연스럽게 전달하기 위해 기획됐다.현장에서는 방문객을 위한 참여형 이벤트가 운영됐다. 방문객이 QR코드를 스캔해 펫보험 관련 퀴즈에 참여하면 에코백, 펫티슈 등 실용적인 경품을 제공하는 방식으로 진행됐다.

지난 5일 수원 스타필드에서 설채현 수의사와 대학생 서포터즈 학생들이 오프라인 홍보 활동을 실시하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=DB손해보험]

특히 이날 행사에는 DB손해보험과 협업하는 유명 수의사 설채현이 현장을 방문해 서포터즈들을 격려하고 자리를 빛냈다.

DB손해보험 관계자는 "이번 활동을 통해 펫보험에 대한 인식 장벽을 낮추고, 반려동물과 보호자가 함께 건강한 삶을 누릴 수 있도록 돕고자 했다"며 "앞으로도 다양한 오프라인 활동과 콘텐츠를 통해 고객과의 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com