김영록, 광주 5개 자치구와 '권한 보장' 협약 체결

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"안정적 재원배분" 약속

[광주·무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 10일 광주 자치구의 권한을 보장하는 내용의 협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약에는 모두 현역 단체장인 임택 광주 동구청장 예비후보, 김병내 광주 남구청장 예비후보, 박병규 광주 광산구청장 예비후보가 참여했다.

김이강 광주 서구청장과 문인 광주 북구청장은 선거법상 제한으로 인해 동참하진 못했다.

협력 업무협약서. [사진=김영록 후보 측 캠프] 2026.04.10 ej7648@newspim.com

협약의 주요 내용은 자치구의 고유 권한과 자치권 보호 장치를 관련 법과 제도에 반영한다는 것이다.

자치구 재정 약화를 막기 위해 안정적 재원 배분 원칙을 마련하고 복지·생활민원·생활SOC·도시재생·주민자치 등 주민 생활과 직결된 사무를 자치구 중심으로 운영한다는 방향이 담겼다.

광주 구도심과 생활권 현안 해결을 위한 자치구별 맞춤형 지원체계를 추진하고, 특별시장과 자치구청장이 함께 참여하는 상설 공동협의체를 설치·운영한다는 내용도 포함됐다.

김 예비후보는 "전남·광주 통합특별시는 지역의 미래 경쟁력을 높이는 큰 비전이지만 그 출발점은 주민과 가장 가까운 자치구의 권한과 기능을 확실히 보장하는 데 있어야 한다"며 "협약을 통해 통합특별시가 생활자치와 균형발전, 협력행정의 모범 모델로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

ej7648@newspim.com