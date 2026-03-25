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"친문계가 李대통령 낙선 바랐다" 발언 파문...지선 앞두고 친문·친명 '시끌'

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송영길 "친문 상당수, 李 낙선 바랐다…선거운동도 안 해"
친문계 고민정·윤건영 반발, 친명계 김영진도 "발언 과해"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당에 복당한 송영길 전 대표가 이른바 친문(친문재인)계를 향해 지난 2022년 대선 패배(윤석열 전 대통령 당선) 책임론을 거론하며 민주당 내 친문·친명 갈등이 다시 불거지고 있다.

송 전 대표는 민주당 복귀 후 '뉴이재명'(이재명 대통령의 새 지지 세력)을 언급하며 이 대통령의 지역구였던 인천 계양을 보궐선거 출마를 준비하고 있다.

송영길 더불어민주당 전 대표가 지난 5일 오후 서울 여의도 국회에서 정청래 더불어민주당 대표와 면담을 마치고 나서고 있다. 송영길 더불어민주당 전 대표가 지난 5일 오후 서울 여의도 국회에서 정청래 더불어민주당 대표와 면담을 마치고 나서고 있다. 이날 재보선 출마와 같은 민감한 대화는 나누지 않은 것으로 전해진다. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 송영길 "2022년 대선 당시 친문 상당수 선거 운동 안 해"

송 전 대표는 지난 22일 유튜브 채널 '경향티비'에 출연해 "(2022년 대선 당시) 친문계가 이재명 당시 대선 후보의 낙선을 바랐다"면서 "제가 친문 세력과 싸우면서 당 대표가 됐다. 제가 당 대표가 되지 않았으면 이재명 후보의 탄생도 쉽지 않았을 것"이라고 말했다.

또 "(이 대통령이 2022년 대선 당시) 후보가 된 후에도 (친문 세력으로부터의) 끊임없는 공격을 막으면서 (제가) 머리에 망치 테러를 당하기도 했다"며 "그때 수많은 제보가 뭐였느냐면 '우리 지역구에 의원들이 선거 운동을 하나도 안 한다. 이재명 후보 유세차가 돌지도 않고 어디 처박아 놨다'는 거였다"고 주장했다.

그러면서 송 전 대표는 "이재명을 반대했던, 그리고 저를 반대했던 소위 친문 세력, 누구라고 특정하지는 않겠지만, 상당수가 선거 운동을 안 했다. 이낙연부터 안 하지 않았느냐"고 했다.

[서울=뉴스핌] 문재인 전 대통령이 8일 경남 양산 평산마을 사저에서 이재명 더불어민주당 대표와 인사를 나누고 있다. [사진=더불어민주당] 2024.09.08 photo@newspim.com

◆ 친문계 반발…고민정 "반면교사 될 건가" 윤건영 "정치 왜 하나"

논란이 불거지자 고민정·윤건영 의원 등 대표적인 친문 의원들은 사실이 아니라고 부인하며 반발했다.

고민정 의원은 자신의 페이스북에 송 전 대표를 향해 "후배들은 선배들을 보며 배운다"며 "롤모델의 길을 가시겠냐 반면교사의 대상이 되시겠냐"고 비판했다.

윤건영 의원도 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "정치인이 갈라치기나 분열의 언어를 쓰는 건 좋지 않다"며 "정치가 덧셈의 정치가 돼야지 뺄셈 정치할 거면 정치 뭐 하러 하겠냐"고 말했다.

윤 의원은 전날 페이스북에서도 "친문이 윤석열 당선을 도왔다니 해도 너무하다"며 "없는 이야기까지 만들어 음해하고 모함해서 얻는 것이 무엇이냐"고 강도 높게 비판했다.

이후 송 전 대표가 한 언론 인터뷰에서 "전체 친문이 아니라 일부와 이낙연계를 지칭한 것"이라고 해명했지만 논란은 쉽게 사그라지지 않고 있는 상태다.

친문계인 윤건영 의원은 25일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 송 전 대표의 발언을 두고 "정치인이 갈라치기나 분열의 언어를 쓰는 건 좋지 않다"며 "정치가 덧셈의 정치가 돼야지 뺄셈 정치할 거면 정치 뭐 하러 하겠냐"고 일갈했다. [사진=뉴스핌 DB]

◆ '李 측근' 김영진 "발언 과했다…정청래, 송영길 출전 특별히 반대 안 해"

이 대통령의 최측근 인사 중 한 명인 김영진 의원은 25일 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "송 전 대표 발언이 과했다"고 평가하면서도 "당내 분열로 비화되는 것은 적절하지 않다"며 진화에 나섰다.

김 의원은 "2022년 대선 때 대선의 실무 총괄 책임자였던 사무총장으로서, 0.7%만 표 차이로 져서 국민과 지지자들한테 사과했다"며 "내가 책임지고 사무총장도 사퇴했고, 송 전 대표도 대표로서 사퇴했다, 이재명 (당시) 후보도 국민과 당원들에게 사과했다"고 설명했다.

2022년 대선 당시 "친문이 협조를 그렇게 안 했냐"는 물음에 김 의원은 "전체적으로 열심히 했다"며 "송 전 대표가 생각하기에 그런 부분이 있었다는 정도"라고 했다.

김 의원은 송 전 대표가 이번 지방선거 공천에서 아직 공천받지 못한 데에 대한 불만을 드러낸 것 아니냐는 취지의 질문에 대해 "큰 정치를 하는 전직 당 대표가 그렇게까지는 아니다"라고 단언했다.

이어 "송 전 대표는 민주당의 소중한 자산이고, 이재명 정부 성공을 위해 같이 힘 있게 가야 하는 사람"이라며 "정청래 대표가 그런 부분을 잘 판단해 보궐선거 전체 승리를 위한 포석을 놓고 결정할 것으로 본다"고 했다.

그러면서 "민주당은 기본적으로 광역 후보자들을 결정한 다음 보궐선거 후보자들에 대한 공천을 진행한다"며 "이번 선거는 17개 광역시도지사의 선거가 주고 보궐선거는 그에 따르는 선거이기 때문에 순서가 있는 것이다. 조금의 시간이 필요한 지점"이라고 설명했다.

그는 "정청래 대표나 민주당에서도 송영길 대표의 출전에 대해 특별히 반대하거나 그런 건 아닌 것 같다"고도 했다.  

chogiza@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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