송영길, 대구서 출판기념회 개최..."윤어게인 아닌 뉴이재명 길로"

김민석 총리와 2·28민주기념탑 참배

출판기념회 2000명 참석

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 송영길 전 더불어민주당 대표는 28일 대구를 방문해 2·28민주기념탑을 참배하고 출판기념회를 개최한 자리에서 "대구도 과거를 되풀이하는 도시가 아니라 새로운 시대를 먼저 여는 도시로 서야 한다"고 밝혔다.

송 전 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "김민석 총리님과 함께 2·28민주기념탑에 참배했다"며 "김민석 총리께서는 바쁜 일정 속에서도 오후에 열린 저의 대구 출판기념회장까지 직접 찾아와 주셨다"고 전했다.

송영길 전 더불어민주당 대표(우)가 김민석 국무총리와 기념촬영을 하고 있다. [사진=송영길 페이스북]

그러면서 "함께 대구의 봄을 맞이하자는 이심전심의 마음이었을 것"이라며 "가슴 깊이 동지애와 연대의식을 느꼈다"고 말했다.

송 전 대표는 "국민의 더 나은 삶을 만들겠다는 실용 국정으로 이재명 정부는 전국 60%를 훌쩍 넘는 지지를 받고 있다"고 강조했다.

이어 "과거에 갇히는 윤 어게인이 아니라, 새로운 대구를 여는 뉴 이재명의 길로 가야 한다"며 "대구·경북의 아들 이재명 대통령께서 성공한 대통령으로 역사에 남는 길, 그 여정에 대구의 힘이 더해질 때 대한민국은 나날이 새로워질 것"이라고 역설했다.

송 전 대표는 "오늘 출판기념회에는 2000여명의 시민들께서 함께해 주셨다"며 "그 뜨거운 열기 속에서 대구 변화의 희망을 보았다"고 덧붙였다.

앞서 1960년 2월 28일 대구에서 학생들이 주도한 2·28민주운동은 이듬해 4·19혁명의 도화선이 된 대한민국 최초의 민주화 운동으로 평가받고 있다.

송영길 전 더불어민주당 대표(가운데)가 출판기념회에서 발언하고 있다. [사진=송영길 페이스북]

