뉴스핌

2026.03.01 (일)
글로벌·중국 특파원

[美 이란 공격] 이란 외무 "공격 멈춰야 대화 가능…정권 교체는 불가능"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 아바스 아라그치 이란 외무장관은 미국의 이란 공격과 관련해 "미국이 공격을 멈춰야 대화가 가능하다"고 강조했다. 아울러 도널드 트럼프 미국 행정부를 향해 이란의 정권 교체는 불가능하다는 점을 분명히 했다.

28일(현지시간) 아라그치 장관은 미 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 "우리는 긴장 완화에 관심이 있다"며 이같이 밝혔다. 그는 현재 미국 측과 진행 중인 소통은 없다면서 "소통을 원한다면 미국이 어떻게 해야 하는지 스스로 잘 알고 있을 것"이라고 말했다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥해 "이란의 정권 교체(Regime change) 미션은 불가능하다"고 경고했다.

최근 미국의 이란 타격에 대해서는 강력히 규탄했다. 아라그치 장관은 "미국의 공격은 아무런 이유가 없고 불법적이며, 절대적으로 정당하지 않은 국제법 위반이므로 마땅히 규탄받아야 한다"고 목소리를 높였다.

중동 내 미군 기지 타격은 철저한 '자기 방어' 차원이라는 점도 거듭 주장했다. 아라그치 장관은 "우리는 스스로를 방어하기 위해 그 누구의 도움도 필요하지 않으며, 우리 스스로를 방어할 충분한 능력을 갖추고 있다"고 자신감을 드러냈다.

핵 프로그램과 관련해서는 기존의 강경한 입장을 고수하면서도 협상의 여지를 남겼다. 그는 "우리는 (우라늄) 농축 등 우리의 정당한 권리를 절대 포기하지 않을 것"이라고 단언하면서도 "이란의 평화로운 핵 프로그램을 담보하는 새로운 합의에 도달할 가능성은 열려 있다"고 덧붙였다.

한편 아라그치 장관은 이란이 미국 본토를 직접 공격할 의도나 여력은 없다고 선을 그었다.

아바스 아그라치 이란 외무장관.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.01 mj72284@newspim.com

mj72284@newspim.com

'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

