[美, 이란 공격] 존슨 하원의장 "사전 브리핑 받아" vs. 민주 "법적 근거 불명확"

존슨 "이란, 심각한 결과에 직면"

민주 소속 워너 "의회 충분한 보고 못 받아"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국과 이스라엘이 이란 최고지도부 등을 겨냥한 전격적인 군사 작전을 개시한 가운데 마이크 존슨 미 연방 하원의장이 공격 전 미 행정부로부터 사전 브리핑을 받았다고 28일(현지시간) 밝혔다.

하지만 민주당 측에서는 대규모 군사 작전에 대한 헌법적 우려를 표명하며 명확한 법적 근거를 요구하고 나섰다.

존슨 의장은 이날 "의회 핵심 지도부인 '갱 오브 에이트(Gang of Eight)'는 앞서 이번 주 미군과 이란 내 미국 시민들을 보호하기 위해 군사 행동이 필요할 수 있다는 브리핑을 받았다"고 설명했다. 이어 "마코 루비오 국무장관으로부터 관련 업데이트를 받았으며 향후 대통령 및 국방부와 긴밀히 소통하겠다"고 밝혔다.

이란을 향해서는 "자신들이 저지른 일에 대해 심각한 결과에 직면하고 있다"며 이번 공격의 정당성을 옹호했다.

앞서 미국과 이스라엘은 이란의 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자와 마수드 페제시키안 대통령 등 핵심 지도부를 표적으로 공격을 단행했으나 구체적인 결과는 아직 확인되지 않았다. 이번 결정은 도널드 트럼프 미 대통령이 이란과의 핵 협상에서 돌파구를 마련하는 데 실패한 직후 내려진 것으로 보인다.

CNN 보도에 따르면 루비오 장관은 공격 직전 공화당 소속의 존슨 의장과 존 튠 상원 원내대표(공화당), 민주당 소속의 마크 워너 상원 정보위원회 부위원장 등 일부 '갱 오브 에이트' 소속 의원들에게 공격 계획을 미리 알렸다.

그러나 다수의 소식통은 루비오 장관이 군사 작전 가능성을 알리면서도 법적 정당성은 충분히 설명하지 않았다고 지적했다. 실제로 브리핑을 받은 워너 부위원장은 이번 공습 절차에 대해 강한 우려를 표명했다.

워너 부위원장은 성명을 통해 "대규모 군사 작전 개시는 심각한 법적, 헌법적 우려를 제기한다"며 "국가가 전쟁에 돌입할지 여부를 결정하는 것은 전적으로 의회의 권한"이라고 강조했다. 이어 "의회는 충분한 보고를 받아야 하며, 행정부는 명확한 법적 근거와 분명하게 정의된 최종 목표를 제시해 미국이 또다시 비용만 소모되는 불필요한 전쟁에 끌려 들어가지 않도록 하는 계획을 내놓아야 한다"고 촉구했다.

마이크 존슨 미 하원의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.28 mj72284@newspim.com

