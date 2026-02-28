[美, 이란 공격] 백악관 "트럼프, 오늘 대국민 연설 보도 사실 아냐"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 백악관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 공습과 관련해 28일(현지시간) 오전 대국민 연설을 할 것이란 보도는 사실이 아니라고 밝혔다고 로이터 통신이 보도했다.
이날 앞서 월스트리트저널(WSJ), 악시오스 등 외신은 트럼프 대통령이 이날 미국과 이스라엘의 대이란 공습 개시 이후 상황을 설명하는 대국민 연설을 할 예정이라고 당국자들을 인용해 보도한 바 있다.
