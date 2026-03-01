[美, 이란 공격] 美 "이란 수백 차례 보복 공격 방어…미군 사상자 없어"

중부사령부 "IRGC 지휘부·방공망 등 정밀 타격"

미군 기지 피해 수준도 미미…기지 가동 무영향

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 이란이 미국과 이스라엘의 '장대한 분노(Epic Fury·에픽 퓨리)' 공습 작전에 대한 보복으로 수백 차례의 미사일과 드론 공격을 감행했지만, 미군이 이를 전면 방어하는 데 성공했다고 미 중부사령부(CENTCOM)가 28일(현지시간) 밝혔다.​

중부사령부 발표에 따르면, 미군과 연합군 전력은 미 동부시간 기준 이날 오전 1시 15분(한국시간 오후 3시15분)부터 이란 정권의 안보 장치를 무력화하기 위한 공습을 개시했으며, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 지휘통제 시설과 이란 방공망, 미사일 및 드론 발사 기지, 군용 비행장 등 임박한 위협이 되는 핵심 군사 자산을 우선 타격 목표로 삼았다.

사령부는 공습 개시 이후 첫 몇 시간 동안 공중·지상·해상에서 발사된 정밀 유도 병기가 동원됐으며, 중부사령부 예하 '태스크포스 스콜피온 스트라이크(Task Force Scorpion Strike)'가 운용하는 저비용 자폭 드론이 사상 처음으로 실전에 투입돼 정밀 타격 임무를 수행했다고 밝혔다.​

이란은 작전 개시 직후 수백 발의 미사일과 수백 대의 드론을 발사하며 즉각 보복에 나섰으나, 중부사령부는 미군과 연합군 전력이 이란의 미사일·드론 공격을 성공적으로 방어했으며 현재까지 미군 측 사상자나 전투 관련 부상자는 보고되지 않았다고 설명했다. 사령부는 일부 미군 기지에 피해가 발생했지만 그 수준은 미미하며, 기지 가동과 진행 중인 작전에는 영향을 미치지 않았다고 덧붙였다.​

브래드 쿠퍼 미 중부사령관(해군 대장)은 "대통령이 과감한 조치를 명령했으며, 우리 육·해·공군·해병대·우주군·해안경비대 장병들이 그 부름에 응답하고 있다"고 밝히고, 이번 작전이 "한 세대 만에 이 지역에 투입된 미국 군사 화력 가운데 가장 큰 규모의 전력 집중에 해당한다"고 평가했다.

미군의 이란에 대한 장대한 분노 공습작전이 이뤄지고 있다. [사진=미 중부사령부 제공]

