전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.01 (일)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

[美, 이란 공격] 전문가들 "유가 급등·안전선호 심리 확대 예상"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국이 이란 정권 교체를 목표로 전격적인 공격을 감행한 가운데 글로벌 금융시장 전문가들은 원유 시장 개장 직후 국제 유가가 급등할 것으로 입을 모으고 있다. 원유 자산 밖에서도 가격 변동성은 크게 확대할 전망이다.

28일(현지시간) 로이터통신 등 주요 외신 및 금융업계에 따르면 다수의 전문가들은 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 유가가 급등할 것으로 전망하고 있다. 지정학적 리스크(위험)가 확대하면서 안전자산 선호 심리도 강화할 것으로 보인다. 

에너지 컨설팅업체 유라시아 그룹 소속 애널리스트들은 "시장이 개장하면 국제 유가는 급등할 것"이라며 "이번 충돌이 일요일까지 이어진다면 이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 유조선 운항 차질을 반영해 유가는 현재 배럴당 73달러 선에서 5~10달러 더 오를 가능성이 크다"고 진단했다.

글로벌 투자은행 바클레이즈 역시 원유 시장이 최악의 시나리오에 직면할 수 있다고 경고했다. 바클레이즈는 "현재 상황을 고려할 때, 중동 지역의 안보 위기 고조로 인한 잠재적 공급 차질 위협이 시장에 반영되면서 브렌트유는 단숨에 배럴당 100달러를 돌파할 수도 있다"고 내다봤다.

미국 워싱턴D.C.에서 28일(현지시간) 반이란 전쟁 시위가 진행 중이다.[사진=로이터 뉴스핌]2026.03.01 mj72284@newspim.com

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 정권 교체를 목적으로 이번 공격을 결정한 만큼 사태가 장기화 할 가능성도 대두된다. 이 경우 일부에서는 유가가 배럴당 100달러까지 급등할 수 있다는 전망도 나온다.

미즈호 은행의 비슈누 바라탄 아시아 매크로 리서치 헤드는 사태의 장기화 가능성을 우려했다. 그는 "원유 생산과 운송이 계속해서 공격 및 차질 위험에 노출됨에 따라 유가는 높은 수준을 유지할 가능성이 크다"며 "석유수출국기구(OPEC)가 이를 상쇄하기 위해 증산 압박을 받을 수 있다"고 지적했다.

에너지 시장의 충격은 주식 및 외환 등 금융시장 전반의 포트폴리오 재편으로 이어질 조짐이다. 크리스토퍼 웡 OCBC 전략가는 "지정학적 리스크 프리미엄이 급등하는 가운데 금과 같은 안전 자산은 갭상승 출발할 가능성이 높다"고 예상했다. 그는 "잠재적인 보복이나 확전 가능성이 제기된다면 위험 자산과 고베타(민감도 높은) 통화는 개장 초반 심한 변동성 장세에 직면할 수 있다"고 설명했다.

안전자산 및 원자재 중심의 투자 전략이 유효하다는 의견도 나온다. 닉 페레스 밴티지 포인트 애셋 매니지먼트 최고투자책임자(CIO)는 "에너지 부문은 여전히 저렴하게 거래되고 있다"며 "월요일 장에서 에너지와 금 섹터가 랠리를 보일 것은 자명하다"고 전망했다.

mj72284@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동