전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.01 (일)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

[美, 이란 공격] 자폭드론까지 동원 이란 전역 타격…마러라고·백악관서 긴박한 밤

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'장대한 분노' 작전 보니…저비용 자폭 드론 띄워 이란 군사시설 정밀 타격

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 대규모 합동 공습을 감행한 가운데, 미군이 작전명 '장대한 분노(Operation Epic Fury)'의 초기 장면을 담은 영상을 공개했다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 이번 작전이 "한 세대 만에 가장 큰 미군 화력의 지역 내 집중"이라고 평가하면서도, 이란의 보복 공격에도 "미군 사상자는 없었다"고 밝혔다.

◆ 이란 전역 동시타격…"이란 정권 안보 체계 무력화"

28일(현지시간) 미 중부사령부에 따르면 미군은 이란 정권의 안보 기구를 해체하기 위해 즉각적인 위협이 되는 표적들을 우선 타격했다. 목표에는 이슬람혁명수비대(IRGC) 지휘통제 시설, 이란 방공체계, 미사일·드론 발사 기지, 군용 비행장 등이 포함됐다.

미군은 이란 주변 해역에 전개한 항공모함 전단과 구축함·전함, 요르단 등 중동 내 공군기지에서 출격한 전투기, 지상 배치 순항미사일 전력을 동시에 활용해 입체적 공습을 벌인 것으로 전해졌다.

현지 목격담과 언론 보도를 종합하면, 이란 수도 테헤란을 비롯해 카라즈, 콤, 타브리즈, 우르미아, 시라즈, 부셰르 등 최소 10~12개 도시에서 공습에 따른 폭발과 화재가 관측됐다. 이란 적신월사는 이란 31개 주(州) 가운데 24개 주에서 피해가 발생했으며, 최소 201명이 사망하고 700여 명이 부상했다고 밝혔다.

미군이 이란 공습에 사용한 자폭드론 사진. [사진 제공=미 중부사령부 엑스(X)]

◆ 미 중부사령부 "저비용 자폭 드론 첫 실전 투입"

중부사령부는 작전 초기 몇 시간 동안 공중·지상·해상에서 발사된 정밀유도무기(precision munitions)가 투입됐다고 설명했다. 공개된 60초 분량의 영상에는 해상에서 미 해군 함정이 미사일을 순차적으로 발사하는 장면과, 항공모함에서 전투기가 이륙하는 모습 등이 담겼다. 영상은 이란을 향해 날아가는 미사일과 전투기들의 모습을 몽타주 형식으로 보여주면서, 작전의 규모와 긴박함을 강조하고 있다.

특히 중부사령부는 산하 '태스크포스 스콜피온 스트라이크(Task Force Scorpion Strike)'가 전투에서 처음으로 저비용 일방향(one-way) 공격 드론을 운용했다고 밝혔다. 중부사령부는 저비용 일방향 공격 드론을 처음으로 실전에서 사용했다며, 이 드론들이 이란 혁명수비대의 지휘통제 시설, 미사일·드론 발사 기지, 군용 비행장 등을 포함한 표적을 타격하는 데 활용됐다고 설명했다. 이 드론은 '저비용 무인 전투 공격 시스템(Low-Cost Unmanned Combat Attack System·LUCAS)'으로 불리며, 이란제 '샤헤드(Shahed)' 드론을 모델로 개발된 소형 자폭 드론으로 알려졌다.

◆ 이란 수뇌부 거처도 표적

이스라엘과 합동으로 이뤄진 이번 공습에서 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자를 비롯해 마수드 페제시키안 대통령, 압둘라힘 무사비 이란군 참모총장, 알리 샴카니 등 이란 최고 지도부의 거처가 주요 표적에 포함됐다. 위성사진 분석 결과 테헤란 보안 구역 내 하메네이 거주지로 추정되는 건물이 폭격으로 큰 피해를 입은 정황이 포착되기도 했다.

◆ 마러라고 '워룸'과 백악관 상황실

백악관은 이날 사회관계망서비스 엑스(X) 계정 등을 통해 플로리다주 마러라고 리조트 내에 마련한 임시 상황실에서 도널드 트럼프 대통령이 작전 상황을 모니터링하는 사진을 공개했다. 사진에는 'USA' 문구가 새겨진 모자를 쓴 트럼프 대통령이 합참의장 등 군 수뇌부, 국가안보팀과 함께 대형 모니터를 바라보며 작전 보고를 받는 모습이 담겼다.

또 다른 사진에는 워싱턴 백악관 지하 상황실(Situation Room)에서 JD 밴스 부통령이 각료·안보 참모들과 함께 테이블 상에 펼쳐진 지도와 자료를 검토하는 모습이 포착됐다. 

이란 공격 상황을 지켜보고 있는 트럼프 대통령과 참모진. [사진=백악관 엑스(X)]

dczoomin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동