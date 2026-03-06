송영길 "뉴이재명 집결하면 대구도 승산 있어…계양을 공천은 당의 뜻"

"윤어게인으로 갈 것인지, 뉴이재명으로 갈 것인지 선택의 기로"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 송영길 전 더불어민주당 대표는 최근 대구·경북 지역의 정치 지형을 고려할 때 이재명 대통령의 새로운 지지층을 뜻하는 '뉴이재명' 세력이 결집할 경우 민주당도 충분히 승산이 있다고 주장했다.

송 전 대표는 6일 KBS 1라디오 전격시사에 출연해 "프레임을 바꾸면 가능성이 있다고 본다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 송영길 더불어민주당 전 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 정청래 더불어민주당 대표와 면담을 마치고 나서고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com

송 전 대표는 "제가 지난 2월 28일 대구에서 출판기념회를 열었다"며 "그날은 이승만 정권의 부정선거에 항의해 경북고등학교를 비롯한 대구 지역 고등학생들이 시위를 벌인 날이다"고 말했다.

이어 "지금 대구·경북 지역은 '윤어게인'으로 갈 것인지, '뉴이재명'으로 갈 것인지 선택의 기로에 서 있다"며 "대구·경북 발전을 위해서는 이재명 정부가 망하기를 기다리는 식의 정치가 아니라 힘을 모아 함께 지역 발전을 도모해야 한다"고 강조했다.

송 전 대표는 국민의힘 내부 상황을 언급하며 "지금의 장동혁 체제로는 대구 민심을 제대로 수용하기 어렵다"며 "이 틈에 박정희 대통령의 실용적인 면과 김대중 대통령의 실사구시 정신을 계승한 '뉴이재명'으로 포섭해내면 가능성이 있다고 생각한다"고 말했다.

송 전 대표의 옛 지역구였던 인천 계양을 공천과 관련해서는 "당원으로서 당의 결정에 따르는 것이 당연한 일"이라고 말했다.

다만 "당의 결정은 정치공학적인 결정이나 정치인들만의 여러 가지 이해득실 계산으로 결정되는 것이 아니라 국민과 당원의 뜻이 반영된 결정을 해야 된다. 특히 계양구 주민들의 의사가 중요하다"며 자신감을 내비쳤다.

