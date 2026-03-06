부영그룹, 화순군에 만원임대주택 100가구 신규 공급

청년 및 신혼부부 대상 월 1만원 임대료 지원

입주 후 21명 출산 등 지역 소멸 위기 극복 성과

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 부영그룹이 지난달 26일 전남 화순군과 2026년도 만원임대주택 신규 100가구 공급을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

만원임대주택 사업은 화순군이 부영아파트를 임차해 청년과 신혼부부에게 월 1만원의 임대료로 재임대하는 주거 지원 정책이다. 부영그룹은 주력 계열사 부영주택을 통해 화순군과 지난 2022년 12월 양해각서 체결을 시작으로 2023년부터 2025년까지 300가구의 임대주택을 제공했으며 올해도 100가구를 추가로 공급하기로 했다.

부영그룹 사옥, 이중근 부영그룹 회장 [사진=부영그룹]

부영그룹은 단순히 주택을 제공하는 데 그치지 않고 입주자들이 쾌적한 환경에서 안정적으로 거주할 수 있도록 내부 보수 및 현장 민원 처리 등에 적극 협조했다. 부영그룹이 임대 주택을 공급한 지난 3년간 화순군으로 전입한 관외 청년과 신혼부부는 134명으로, 입주 후 21명을 출산했다.

현재 부영그룹이 공급하는 만원임대주택은 1차분 23가구가 공급 중이다. 이어지는 2차분은 3월 16일 모집공고, 3월 20일부터 4월 3일까지 접수, 5월 2일 추첨을 거쳐 7월부터 본격적인 입주가 진행될 예정이다.

부영그룹은 "집의 목적은 소유가 아닌 거주에 있다"는 이중근 회장의 철학을 바탕으로 민간 임대아파트 공급을 이어가고 있다. 부영그룹은 지속적인 사회공헌 활동을 통해 현재까지 1조2200억원이 넘는 금액을 기부했으며 이중근 회장 개인 기부 역시 2680억원에 달한다.

