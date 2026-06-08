최형두 의원 "여야 모두 당대표가 논란...'당대표 정당 체제' 근본 개혁해야"

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"의회민주주의 국가에 이런 당대표 체제 없어"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 최형두 국민의힘 의원은 8일 여야 모두 당대표 체제를 근본적으로 개혁해야 한다고 강조했다.

최 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "이번 선거는 대통령, 여당, 야당 모두에게 경종을 울렸다"며 "정당혁신, 정치개혁을 요구하고 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 최형두 국민의힘 의원이 9일 오전 서울 여의도 페어몬트 호텔 그랜드볼룸에서 종합뉴스통신사 뉴스핌 주최로 열린 제14회 서울이코노믹포럼에서 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 토론하고 있다. 2026.04.09 ryuchan0925@newspim.com

그는 "여야 모두 당대표가 당내 논란의 핵심이 되고 선거에서도 간접평가를 받았지만 이제는 당대표 제도라는 정당지도체제를 근본적으로 생각해야 한다"고 지적했다.

이어 "오늘 국무총리가 바뀌고 여당 대표 뽑는 전당대회는 커다란 여권 권력 투쟁판이 될 듯하다"며 "의회민주주의 국가, 자유민주주의 나라에서 이런 당대표 체제가 없다"고 꼬집었다.

최 의원은 "여야 누구든 당대표가 미국 방문하면 만날 카운터파트가 없다. 미국에는 당대표가 없기 때문"이라며 "유럽도 이런 식으로 당대표를 뽑지 않는다. 근본적으로 당대표의 대표성부터 문제되기 때문"이라고 설명했다.

그는 "이번 선거에서 보았듯이 여야 대표 모두 선거판에서 환영받지 못했다"며 "야당은 더욱 선거에 기민하게 움직이는 캠페인 정당, 절망한 2030 외면하는 4050 신중년, 60대 이후 세대별 지역별 정책대안에 유능한 정당이 되어야 한다"고 역설했다.

아울러 "누구는 물러나고 누구를 새로 들이고, 당대표 끌어내리고 바꾸고, 비대위 세우는 방식으로 지난 10년간 당내갈등이 되풀이되었다"며 "그런 갈등이 이제 야당에서 되풀이된다"고 비판했다.

최 의원은 "국익보다는 강경 정치부족의 요구에 흔들리는 정당지도자들, 특히 현직 대통령과 차기권력 주자 간의 갈등과 반목은 여당 핵심권역의 자폭을 초래하는 극단적 사태까지 초래했다"고 지적했다.

그러면서 "지난 2년 전 상황은 오로지 당대표 사법리스크 보호를 위해 비명횡사, 친명횡재로 야당 분열 증폭시키던 야당대표가 뜻밖에 야당의 혼란으로 기사회생했을 뿐"이라고 덧붙였다.

최 의원은 "이제 이재명 정권, 정청래 더불어민주당 내란 프레임 시효가 끝났다"며 "공정거래위원장이라는 공직자가 서울시민의 심판에 내란동조, 돈의 질서 운운했다가 급하게 지웠다"고 비판했다.

마지막으로 "공정을 대표해야 할 고위공직자가 국민의 기본임무인 세금도 제때 제대로 내지 않은 인물이었다는 것이 이 정권의 위선을 그대로 보여주었다"고 목소리를 높였다.

kimsh@newspim.com