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한성숙 총리 후보자 "당면 민생 경제 비상 상황 타계에 총력 기울일 것"

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  • 한성숙 국무총리 후보자는 8일 민생경제 비상상황 타개와 눈에 보이는 변화를 빠르게 확산하겠다고 밝혔다
  • 한 후보자는 AI 대전환과 혁신 가속화를 통해 성과를 국민 모두의 기회와 성장으로 잇고 김민석 총리의 성과를 이어가겠다고 했다
  • 한 후보자는 서류 줄이기 등 행정혁신과 사회 각계 소통을 통해 갈등을 풀고 모두가 잘 사는 나라를 만들겠다고 다짐했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"AI 대전환 박차…혁신 과실이 국민 모두 성장으로 이어지는 구조 전환도 이뤄야"

[서울=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리 후보자는 8일 "(정부 출범) 2년 차에는 지난 1년의 국정 성과를 이어받아 국민들께서 체감할 수 있는 손에 잡히고 눈에 보이는 변화를 더욱 빠르게 넓게 확산시켜야 한다고 생각한다"고 후보자 지명 소감을 밝혔다.

한 총리 후보자는 이날 서울 종로구 금융감독원 연수원에서 기자들과 만나 "제가 국무총리의 중책을 맡게 된다면 먼저 당면한 민생 경제 비상 상황을 타개하는 데 총력을 기울이겠다"며 이같이 밝혔다.

한 후보자는 "AI(인공지능)로 가속화되는 산업 재편과 글로벌 복합위기 상황 하에서 AI 대전환에 박차를 가하고 혁신을 가속화하는 데 집중하겠다"며 "그 과실이 대한민국 국민 모두의 기회와 성장으로 이어지는 구조의 전환도 이뤄가야 한다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 통의동 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 기자들의 질문에 답하고 있다.2026.06.08gdlee@newspim.com

한 후보자는 "사명감을 가지고 사력을 다하겠다. 사회 각계 각층 다양한 분들의 목소리를 경청하고 갈등의 실타리를 풀 수 있도록 하겠다"며 "국회와 성실히 소통하고 각 부처 간 긴밀한 협력을 이끌며 모두 다 함께 잘 사는 대한민국을 위해서 언제나 낮은 자세로 임하겠다"고 말했다.

한 후보자는 김민석 총리의 활동에 대해 "지난 1년간 김민석 총리께서는 내란 이후에 민주주의의 회복과 그리고 국가 정상화의 기반을 다지는 중추가 되어 주셨다"며 "이재명 정부의 첫 번째 총리로서 국가 회복을 진두지휘하며 괄목할 만한 성과를 이뤄내신 총리님의 노고에 깊이 감사드리고 그 성과를 이어가야 한다는 막중한 책임감과 무거움이 사명감이 앞선다"고 설명했다.

이재명 대통령의 당부 사항이 있었는지 묻는 질의에는 "(대통령 당부사항은) 어제(7일) 강훈식 비서실장이 말씀하신 내용으로 보인다"며 "AI 대전환과 관련된 부분, 모두의 성장을 어떻게 좀 빠르게 더 확산시킬 것인가 하는 부분에 굉장히 많은 관심이 있을 것"이라고 답했다.

한 후보자는 전 부처에서 추진할 과제로 서류 줄이기 작업을 꼽았다. 그는 "이미 부처 전체적으로 하고 있는 것이 서류 줄이기 작업"이라며 "굉장히 많은 서류들을 정부 부처가 국민들에게 요구하고 있고, 서류의 양도 내용도 양식도 굉장히 어려운 부분들이 많다. 행정적으로 많은 데이터들이 있으니 이것을 잘 연결하면 굳이 국민들이 제출하지 않으셔도 되는 부분(서류)들이 있으니 더 속도감 있게 처리하면 (서류 줄이기 작업이) 국민들에게 손에 잡히고 좀 눈에 보이는 변화로 느껴지실 것"이라고 부연했다.

한 후보자는 지명 이후 각오를 묻는 질의를 받자 김애란 작가의 소설 '안녕이라 그랬어' 속 문장과 아이돌 코르티스의 노래 'REDRED' 가사를 언급했다.

그는 "제가 좋아하는 김애란 소설가의 '안녕이라 그랬어'는 지난번 국무위원 책 읽기 챔페인을 통해 읽게 됐다"고 말했다. 그러면서 '어떤 긴장은 이겨내야만 하고 어떤 연기는 꼭 끝까지 무사히 마친 뒤 무대에서 내려와야 한다. 그건 세상의 인정이나 사랑과 상관없는 가식이나 예의와도 무관한 말 그대로 실존의 영역임을 알았다'는 문장을 인용했다.

이어 "동생이 요즘 코르티스 팬이어서 노래를 듣고 있는데, '도가니 사리기 REDRED 넘어가 울타리 GREEN GREEN'이라는 가사가 와 닿았다. 몸 사리지 않고 신호등이 바뀌고 시대가 바뀐 것에 맞춰서 과감하게 울타리 넘을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com

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