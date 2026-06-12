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재계, 하반기 경영전략 점검 본격화..."AI 속도전·환율 화두"

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AI 핵심 요약

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  • 재계가 12일 중동전쟁·고환율 속 하반기 경영전략 점검에 나섰다
  • SK·삼성·현대차·LG 등은 AI·AX 중심 경영 전환과 글로벌 리스크 대응 논의를 강화했다
  • 노조 리스크·공급망 재편 등 불확실성 속에서 기존 방식으로는 한계라는 위기 의식이 커지고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SK그룹, '뉴 이천포럼' 열고 AI 전환 2박 3일 토론
삼성, 이달 글로벌전략회의 개최 'AI 전환 속도전'
환율·유가 오르고 노조 리스크 일상화..."기존 방식으론 안돼"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중동 전쟁 장기화와 환율 급등으로 경영 불확실성이 커진 가운데, 재계가 하반기 경영전략 점검에 나섰다. 인공지능(AI) 기술의 변화 주기가 짧아져 속도전의 중요성이 커지면서 기존의 논의 구조로는 급격한 변화에 유연하게 대응하기 어려운 상황이란 위기 의식이 커지고 있다.

최근 원/달러 환율이 1500원대를 넘어서 IMF 외환위기 이후 최고 수준을 기록 중인 것도 경영 부담 요인이다. 과거 한때 환율 상승은 수출 기업의 가격 경쟁력을 높여주는 호재였지만 미국 등 직접 투자가 많아진 현재는 이 같은 고환율은 부담 요인이다. 특히 원유와 나프타, 철광석 등 핵심 원재료를 달러로 수입하는 정유·석유화학, 철강업계와 달러 결제 비중이 높은 항공사들은 고환율 직격탄을 맞고 있다.

12일 재계에 따르면, SK그룹은 오는 13일까지 경기도 이천 SKMS 연구소에서 'AI가 가져올 파괴적 혁신, AX 중심 경영으로의 대전환'을 주제로 '2026 뉴 이천포럼'을 진행한다. 뉴 이천포럼은 SK 경영진이 그룹 전략을 집중적으로 논의해왔던 '경영전략회의'와 SK 구성원 중심으로 토론이 이뤄지는 '이천포럼'을 통합한 것이다.

재계, 하반기 경영전략 점검 본격화 [AI 그래픽= 정탁윤 기자]

SK그룹은 매년 6월 주요 경영진이 모여 '경영전략회의'를 열고 경영환경을 점검하는 한편 그룹 차원의 생존 및 성장 방안을 논의해왔다. 이어 8월에는 '이천포럼'을 개최해 SK 구성원과 국내외 전문가가 함께 글로벌 산업 트렌드와 혁신기술, 미래 사업 방향을 집중 토론했다.

이번 통합은 'AI의 발전 흐름을 따라잡지 못하면 미래 생존을 담보할 수 없다'는 엄중한 위기의식에서 비롯됐다는 설명이다. SK 관계자는 "AI 기술의 변화 주기가 극단적으로 짧아지는 '속도전'에서 기존의 논의 구조로는 이러한 변화에 유연하게 대응하기 어렵다는 판단"이라며 "올해 '뉴 이천포럼'은 AI 시대를 주도적으로 이끌어가기 위한 AX 방안을 폭넓게 논의하는 자리가 될 것"이라고 말했다.

삼성전자도 오는 16~18일 글로벌전략회의를 개최한다. 글로벌전략회의는 삼성전자가 매년 6월과 12월 여는 정례 회의로 주요 경영진과 해외 법인장 등이 참석해 사업 부문별·지역별 현안을 공유하고 영업 전략과 경영 목표를 점검한다.

삼성은 또 전체 사장단을 대상으로 AI 집중 교육인 'AX(인공지능 전환) 부트 캠프'에 나선다. 삼성은 최근 전 관계사의 모든 업무에 AI를 전면 도입해 일하는 방식과 조직 문화를 근본적으로 혁신하는 'AI 대전환'을 선언했다.

이재용 삼성전자 회장이 올해 신년사에서 "일하는 방식과 조직 DNA를 송두리째 바꿔야 한다"며 "R&D부터 생산·마케팅·지원 등 모든 업무 밸류체인에 AI를 접목해야 한다"고 강조한 데 따른 후속 조치다.

현대차그룹도 조만간 글로벌 권역본부장 회의를 통해 하반기 전략 점검에 나설 것으로 보인다. 현대차의 올해 권역본부장 회의에서는 미국 관세 정책 대응과 글로벌 공급망 재편, 권역별 판매 전략 등이 핵심 의제로 논의될 전망이다. 특히 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 생산 현장 투입 확대와 스마트팩토리 구축 전략 등을 구체화할 것으로 예상된다.

LG그룹도 이달 중 구광모 회장 주재로 사장단 회의를 열고 전 계열사의 AI 전환 등 하반기 주요 경영전략을 점검할 것으로 보인다. LG그룹 역시 전 계열사의 인공지능 전환(AX)을 위한 속도전에 나섰다.

재계 한 관계자는 "중동 전쟁이 언제 끝날지 모르는 상황에서 환율과 유가가 오르고 노란봉투법 시행 이후 노조 리스크가 일상이 됐다"며 "기존 방식으론 이같은 대내외 경영 불확실성을 타개할 수 없다는 위기 의식에서 점점 AI 전환에 속도를 내고 있는 것"이라고 말했다.

tack@newspim.com

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스페이스X IPO…가치 2700조 원 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·우주선 제조업체 스페이스X가 11일(현지시간) 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이로써 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 1조7700억 달러(약 2700조 원)로 평가됐다. 공모 기준 역대 최대 기록이다. 이번 공모는 골드만삭스와 모간스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티그룹, JP모간이 공동 주관사다. 스페이스X 주식이 12일 나스닥에서 거래를 시작하면 미국 상장 기업 중 시가총액 7위에 오르게 된다. 다만 회사는 지난해 손실을 기록했고 다른 초대형 기업들의 매출은 스페이스X의 매출을 크게 웃돈다. 종전 사상 최대 IPO는 지난 2019년 12월 사우디 아람코 공모로 당시 1조7100억 달러 가치에 256억 달러를 조달했다. 인플레이션을 감안하면 아람코는 2조2100억 달러 가치에 332억 달러를 조달한 셈이다. 스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]2026.05.23 mj72284@newspim.com 스페이스X의 1조7700억 달러 평가액은 발행 주식 130억8000만 주를 기준으로 한 것으로 주관사들이 추가 주식 매각 권리(그린슈)를 행사하면 더 늘어날 수 있다. 이 결정은 통상 공모 후 30일 이내에 이뤄진다. 스페이스X는 이례적으로 큰 비중인 전체 물량의 30%를 개인 투자자 몫으로 배정했다. 또 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건 협상에 활용해온 로드쇼 이전에 공모가를 결정했다. 머스크는 스페이스X 주식의 더 넓은 매수 기반을 만들 조기 인덱스 편입도 추진해 엇갈린 결과를 얻었다. 강력한 창업자 지배력을 유지하도록 회사 지배구조도 설계했다. 머스크는 IPO 후에도 스페이스X 지분 82%를 보유한다. 지난 2002년 설립된 스페이스X는 자사 사명을 '생명을 다행성적으로 만들고 우주의 진정한 본질을 이해하며 의식의 빛을 별들로 확장하는 데 필요한 시스템과 기술을 구축하는 것'으로 정의한다. 회사는 시장 기회가 28조5000억 달러에 달한다며 이를 인류 역사상 최대 규모라고 표현했다. 회사의 우주 사업은 지난 3년간 궤도에 발사된 질량의 5분의 4 이상을 담당했다. 현재 매출은 스타링크가 대부분을 차지한다. mj72284@newspim.com 2026-06-12 04:59
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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