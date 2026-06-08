[깐부회동 시즌2] 최태원 회장 "엔비디아와 SK그룹 차원 AI 전방위 협력"

HBM 반도체 위주에서 AI팩토리 등 인프라 전 영역으로 협력 확장

젠슨 황 "SK하이닉스는 가장 큰 메모리 파트너...계약 규모 크게 증가할 것"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK그룹이 시가총액 세계 1위 기업인 엔비디아와 인공지능(AI) 팩토리 구축 등 협력을 전방위로 확대한다. 기존 SK와 엔비디아간 협력은 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 등 반도체 위주였지만 향후 AI 팩토리 구축 등 AI 인프라 전 영역으로 확장한다는 계획이다.

최태원 회장은 이날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 공동 브리핑에서 "그동안의 많은 협력은 주로 메모리 협력이었으나 지금부터는 협력을 그룹 차원으로 더 높일 것"이라며 "미래 AI 팩토리를 엔비디아와 함께 만들겠다"고 밝혔다.

최 회장은 "AI 팩토리는 SK하이닉스 팹을 포함한 AI 데이터센터를 총칭하는 말"이라며 "엔비디아와 연구개발(R&D) 로드맵을 만들고 공유해 미래 AI 수요에 더 빨리 적응할 수 있도록 협력을 이어가겠다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 최태원 SK그룹 회장이 8일 오전 서울 종로구 SK 서린빌딩에서 엔비디아-SK 협력 관련 언론브리핑을 하고 있다. 2026.06.08 yeawon2@newspim.com

그는 "현재 기존 고객과 새로 진입하는 기업들이 있고 가격 문제나 수요·공급 차원에서 불일치가 있는 것을 안다"면서 "엔비디아와의 협력을 통해 AI 생태계를 보다 안정화하는 데 기여할 것이고, 그것이 우리가 하려는 것"이라고 강조했다.

젠슨 황 CEO는 "현재 전 세계적으로 더 많은 AI 팩토리를 원하는 엄청난 수요를 목격하고 있고 사업이 호황을 누리고 있다"며 "우리가 이번 파트너십을 맺은 이유도 여기에 있다"고 화답했다.

SK그룹과의 구체적 협력 방안에 대해선 "이번 계약은 다년 계약으로 2년보다 길고, 향후 연장될 가능성도 있다"며 "엔비디아는 이미 매년 수십억 달러 규모의 제품을 SK하이닉스로부터 구매하고 있으며 그 규모는 앞으로 크게 증가할 것"이라고 덧붙였다.

그는 또 "SK하이닉스는 엔비디아의 가장 큰 메모리 파트너"라며 "지금의 엔비디아가 있기까지 SK하이닉스의 기여는 매우 컸다"고 강조했다.

젠슨 황 CEO는 "AI는 이제 실제로 유용한 기술이 됐고 모든 국가와 기업이 AI를 활용하게 될 것"이라며 "전 세계적으로 AI 인프라 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 현재는 전 세계 AI 인프라 구축의 시작 단계에 불과하며 앞으로 10년 이상 인프라 확장 국면이 이어질 것"이라고 낙관적 전망을 제시했다.

한편 황 CEO는 또 이날 코스피가 폭락하고 있는 것과 관련 "모두가 크게 흥분해도 좋다. 주식을 더 저렴한 가격에 살 수 있게 된 것"이라며 "인공지능(AI) 관련 주식을 갖고 있다면 현재 매우 싼 가격인 만큼 행운이 될 것"이라고 언급했다.

SK하이닉스는 이날 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 구축을 위한 차세대 메모리를 공동 개발하고, 반도체 설계 및 제조를 가속화하는 장기 기술 파트너십을 강화한다고 밝혔다.

SK텔레콤도 엔비디아와 AI 인프라 구축에 나선다고 밝혔다. 구체적으로 엔비디아 DSX 플랫폼을 기반으로 칩부터 데이터센터 운영까지 아우르는 '풀스택(Full Stack) AI 클라우드' 협력을 추진하기로 했다. 이를 위해 두 회사는 AI 작업에 특화된 데이터센터인 'AI 팩토리'를 기가와트(GW)급 스케일을 목표로 확장해 나갈 예정이다.

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