[깐부회동 시즌2] 젠슨 황 "현재 AI 주식 매우 싼 가격...10년 이상 인프라 확장 국면"

AI 핵심 요약beta
- 젠슨 황 엔비디아 CEO는 8일 AI 주가가 아직 싸다며 투자자들의 행운이라 말했다.
- 황 CEO는 AI 수요가 폭증하는 상황에서 GPU만으로는 부족해 향후 10년 이상 AI 인프라 확장이 이어질 것이라 전망했다.
- 그는 SK하이닉스를 엔비디아의 최대 메모리 파트너로 평가하며 다년 계약을 통해 제품 구매 규모를 크게 늘릴 것이라고 밝혔다.
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"SK하이닉스는 엔비디아의 가장 큰 메모리 파트너"
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 8일 "인공지능(AI) 관련 주식을 갖고 있다면 현재 매우 싼 가격인 만큼 행운이 될 것"이라고 말했다.
젠슨 황 CEO는 이날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최태원 SK 회장과 함께 진행한 언론 브리핑에서 "우리는 AI 혁명의 시작점에 있다"며 "AI 수요는 앞으로 계속되고 커지는 만큼 GPU만으로는 부족하다"며 이같이 언급했다.
SK그룹과의 구체적 협력 방안에 대해선 "이번 계약은 다년 계약으로 2년보다 길고, 향후 연장될 가능성도 있다"며 "엔비디아는 이미 매년 수십억 달러 규모의 제품을 SK하이닉스로부터 구매하고 있으며 그 규모는 앞으로 크게 증가할 것"이라고 덧붙였다.
그는 또 "SK하이닉스는 엔비디아의 가장 큰 메모리 파트너"라며 "지금의 엔비디아가 있기까지 SK하이닉스의 기여는 매우 컸다"고 강조했다.
젠슨 황 CEO는 "AI는 이제 실제로 유용한 기술이 됐고 모든 국가와 기업이 AI를 활용하게 될 것"이라며 "전 세계적으로 AI 인프라 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 현재는 전 세계 AI 인프라 구축의 시작 단계에 불과하며 앞으로 10년 이상 인프라 확장 국면이 이어질 것"이라고 낙관적 전망을 제시했다.
tack@newspim.com