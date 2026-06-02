최태원·젠슨 황 다시 만났다…SK하이닉스 'AI 동맹' 재확인

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시총 1조달러 기념 회동…파트너십 재조명

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 SK하이닉스의 시가총액 1조달러 달성을 기념하는 자리에서 만났다. 양사는 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 한 협력 관계를 돌아보고, AI 인프라 시장 대응 방향을 논의했다.

(왼쪽에서 세번째부터) 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 최태원 SK그룹 회장이 대만 타이베이에서 만나 사진 촬영을 하고 있다. [사진=SK하이닉스 링크드인]

SK하이닉스는 2일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 시가총액 1조달러 달성 기념 행사 사진을 공개했다. 행사에는 최 회장과 젠슨 황 CEO를 비롯한 양사 주요 경영진이 참석했다.

SK하이닉스는 "AI 메모리 시대를 만들어온 양사의 파트너십을 되돌아보는 자리였다"며 "긴밀한 협력을 통해 AI 인프라 혁신을 이끌어온 여정을 함께 기념했다"고 설명했다.

행사에는 최 회장과 젠슨 황 CEO 외에도 양사 주요 경영진이 참석해 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 한 협력 성과를 공유한 것으로 알려졌다.

젠슨 황 엔비디아 CEO, 최태원 SK그룹 회장이 대만 타이베이의 한 식당에서 만나 사진 촬영을 하고 있다. [사진=SK하이닉스 링크드인]

SK하이닉스와 엔비디아는 AI 반도체 시장 성장 과정에서 핵심 협력 관계를 구축해 왔다. 특히 SK하이닉스는 엔비디아 AI 가속기에 탑재되는 HBM 공급을 주도하며 AI 메모리 시장 성장을 이끌고 있다는 평가를 받고 있다.

SK하이닉스는 "혁신을 이끌어온 협력의 가치를 되새기는 동시에 AI의 다음 시대를 함께 열어가겠다는 공동의 의지를 확인했다"고 전했다.

kji01@newspim.com