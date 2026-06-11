최태원 회장 "日에 AI 특화 데이터센터 구축...반도체 공장도 검토"

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = SK그룹이 2028~2029년을 목표로 일본에 인공지능(AI) 전용 차세대 데이터센터를 설립한다. 자사의 최첨단 반도체와 미국 엔비디아의 기술을 결합해 전력 소비를 줄이면서도 높은 연산 성능을 구현한다는 구상이다.

최태원 SK그룹 회장은 10일 일본 도쿄에서 니혼게이자이신문과의 인터뷰를 통해 이 같은 계획을 밝혔다.

최 회장은 일본 기업들의 AI 활용에 따른 생산성 향상을 지원하는 동시에 SK 반도체 기술을 알리는 쇼케이스 역할도 하게 될 것이라고 설명했다. 또한 급증하는 반도체 수요에 대응하기 위해 한국 외 지역에 반도체 공장을 신설하는 방안도 검토 중이며, 일본이 유력한 후보지 가운데 하나라고 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장 [사진=니혼게이자이신문]

SK가 추진하는 차세대 데이터센터는 'AI 팩토리'로 불린다. AI 학습과 추론에 특화된 시설로, SK의 최첨단 메모리 반도체와 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치)를 결합해 최적의 설계를 구현함으로써 대규모 데이터를 효율적으로 처리할 수 있도록 하는 것이 특징이다.

SK는 엔비디아와 협력해 우선 2027년 한국에 AI 팩토리를 개설할 예정이다. 이 시설은 고객사뿐 아니라 SK그룹 내부의 반도체 설계·생산 등 다양한 사업 부문의 효율화에도 활용된다. 한국 외 해외 진출 계획이 공개된 것은 일본이 처음이다.

일본 내 데이터센터 건설은 일본 기업들과 협력해 추진되며, 현재 2028~2029년 가동을 목표로 협의가 진행 중이다. 투자 규모는 공개하지 않았지만, 대도시 전력 소비량에 맞먹는 기가와트(GW)급 전력 용량을 갖춘 시설이 될 전망이다.

최 회장은 앞으로도 메모리 반도체 공급 부족 현상이 지속될 것으로 전망했다. 그는 AI 데이터센터용 반도체 수요가 급증하면서 자동차, PC, 스마트폰 등 다양한 산업에서 반도체 부족 현상이 심화되고 있다며 "많은 산업이 반도체 부족으로 어려움을 겪는 심각한 상황이 벌어지고 있다"고 말했다.

SK는 생산 확대에도 속도를 내고 있다. 현재 경기도 용인시에 세계 최대 규모 중 하나인 반도체 클러스터를 조성하고 있으며, 기존에는 2045년까지 4개 공장을 순차적으로 가동할 계획이었지만 이를 수년 이상 앞당길 방침이다.

또한 추가 생산능력 확보가 필요할 경우 해외 공장 건설도 검토할 수 있다며 "일본은 훌륭한 후보지"라고 강조했다. 그는 일본이 반도체 제조장비와 소재 기업들을 다수 보유하고 있다는 점을 언급하며 "필요한 생태계가 모두 갖춰져 있다"고 평가했다.

한편 최 회장은 일본과 한국이 하나의 시장처럼 협력하는 '한일 경제공동체' 구상을 지속적으로 제안하고 있다. 미중 갈등이 장기화되는 가운데 양국 민간 기업들이 규제 완화와 공동 조달 등을 통해 협력을 강화하고, 새로운 경제 질서와 규범 형성을 주도함으로써 함께 성장할 수 있다고 주장했다.

goldendog@newspim.com