SK그룹, 11일부터 이천포럼 개최...2박3일 '인공지능 전환' 집중토론

13일까지 이천SKMS 연구소서 '2026 New 이천포럼' 개최

골든타임 지킬 'AX 중심 경영으로의 대전환' 논의

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK그룹 경영진과 구성원들이 2박 3일간 인공지능 전환(AX) 방안에 대한 집중토론에 나선다. 빠르게 변화하는 AI 시대에 생존을 넘어 주도권을 확보할 수 있는 대응 방안을 모색한다는 방침이다.

SK그룹은 오는 11일부터 13일까지 경기도 이천 SKMS 연구소에서 'AI가 가져올 파괴적 혁신, AX 중심 경영으로의 대전환'을 주제로 '2026 New 이천포럼'을 개최한다고 10일 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장, 최재원 수석부회장, 최창원 수펙스추구협의회 의장, 주요 멤버사 CEO 등 경영진 50여명이 참석할 예정이다.

뉴 이천포럼(이하 '포럼')은 SK 경영진이 그룹 전략을 집중적으로 논의해왔던 '경영전략회의'와 SK 구성원 중심으로 토론이 이뤄지는 '이천포럼'을 통합한 장으로, 올해 처음 개최된다.

서울 종로구 서린동 SK사옥 [사진=뉴스핌 DB]

이번 통합은 'AI의 발전 흐름을 따라잡지 못하면 미래 생존을 담보할 수 없다'는 엄중한 위기의식에서 비롯됐다. AI 기술의 변화 주기가 극단적으로 짧아지는 '속도전'에서 기존의 논의 구조로는 이러한 변화에 유연하게 대응하기 어렵다는 판단에서다.

이를 통해 경영진과 구성원이 보다 긴밀하게 소통하고, 논의 사항을 경영 전반에 신속하게 반영함으로써 그룹의 실행력도 한층 높이겠다는 방침이다.

이번 포럼에서 SK 경영진과 구성원들은 AI 시대가 본격화되는 현 시점이 그룹의 대응 속도를 높일 '골든타임'이라는 인식을 공유하고, 대응 전략과 실행 로드맵을 집중적으로 논의할 계획이다.

SK 관계자는 "올해 '뉴 이천포럼'은 AI 시대를 주도적으로 이끌어가기 위한 AX 방안을 폭넓게 논의하는 자리가 될 것"이라며 "구성원들과의 공감대를 기반으로 AX 중심 경영으로의 대전환에 박차를 가할 것"이라고 말했다.

tack@newspim.com