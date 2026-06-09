최태원 회장 "에너지∙AI∙저출산 대응에 한·일 경제 연대 필요"

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닛케이포럼 '한일특별세션' 첫 개최

최 회장, 사회 각계 협력 의제 '빅 텐트 상설 플랫폼' 제안

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 최태원 SK그룹 회장(최종현학술원 이사장)이 한국과 일본이 급변하는 세계 질서 속에서 생존하기 위해서는 두 나라의 경제연대가 반드시 필요하다는 점을 강조했다.

9일 SK그룹에 따르면, 최 회장은 이날 일본 도쿄 제국호텔에서 열린 닛케이포럼 '한일특별세션'에 참석해 양국 정∙재계 인사들과 한일경제연대 실현 방안을 논의했다.

최 회장은 도쿠라 마사카즈 스미토모화학 고문(전 게이단렌(일본경제단체연합회) 회장), 가토 마사히코 미즈호은행 행장과 '복잡해지는 국제정세 속 한일의 지향점'을 주제로 대담을 나눴다. 최 회장은 2024년 한일경제연대를 처음 제시할 때 들었던 당위성이 더욱 분명해졌다는 점을 강조했다.

최태원 SK그룹 회장 [사진 = 뉴스핌DB]

저출산·고령화로 인한 인구감소가 구조적 저성장을 이끌고 △1995년 이후 쌓아온 자유무역 질서는 관세장벽과 수출통제로 도전을 받고 있으며 △인공지능(AI) 확산으로 전력수요가 폭증하는 가운데 호르무즈해협 사태로 에너지 공급망 불안정이 현실화 됐기 때문이다.

최 회장은 한일경제연대에 대해 "한일이 새로운 국제질서를 창출하는 '룰 메이커(Rule Maker)'로 도약하는 발판을 마련해줄 것"이라며 이러한 현안들의 해법임을 재차 강조했다. 특히 △에너지 △AI △저출산 대응을 두 나라가 함께할 수 있는 구체적인 협력 분야로 제시했다.

에너지 분야에 대해서는 "중동 이외 지역의 에너지 공동개발과 첨단소재, 대체 배터리 공동연구는 물론, 소형모듈원전(SMR) 등 미래 에너지 분야에 함께 진출해 국제 표준 형성을 선도해야 한다"고 제안했다.

인공지능(AI)분야와 관련해서는 "미국, 중국의 기술 패권 속에서 한일이 규모의 경제와 협상력을 확보하는 게 필요하다"며 "데이터 공유와 공동 인프라 개발, 규범 표준화로 독자적인 경쟁력을 확보하고 특정 국가에 대한 의존을 줄일 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

또한 양국 사회의 구조적 위기인 저출산 문제를 해결하기 위해 올해 4월 출범한 '한일 저출산 대책위원회'를 소개하며 "민간 차원에서 육아 환경과 기업 문화, 노동시장 구조 등을 함께 연구하고 신속히 실천 모델을 만들어가자"고 강조했다.

최 회장은 "두 나라 정부가 기업, 학계, 청년 등 다방면의 협력 의제를 하나로 모으는 상설 플랫폼을 만들고 여기서 한일협력 추진의 어려운 점을 선제적으로 논의하자"며 "협력을 어렵게 하는 요소에 대해서는 관련 제도를 정비해 나갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

tack@newspim.com