최태원 회장 "AI시대 '4가지 근육' 갖춘 제너럴리스트 필요"

AI 핵심 요약beta
- 최태원 SK그룹 회장이 28일 AI시대 인재상과 국가 AI전략에 대한 견해를 밝혔다
- 그는 리즈닝 AI를 지나 에이전틱 AI 시대로 가며 AI 활용 능력에 따라 개인·기업·국가 간 격차와 양극화가 커질 수 있다고 진단했다
- AGI 시대로 갈수록 인간 간 능력 격차는 줄고 인간·AI를 연결하는 제너럴리스트와 멀티잡이 중요해지며, 생각·적응·공감·바디 스킬 등 4가지 근육을 키워야 한다고 강조했다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 특별 강연을 통해 AI 시대 인재상의 변화와 국가 차원의 AI 전략 등에 대해 견해를 밝혔다.
29일 SK그룹에 따르면, 최 회장은 지난 28일 방송된 KBS1TV '다큐 인사이트 – 인재전쟁2 : 최태원의 대답'에 출연해 "AI가 인간보다 빠르게 진화하는 시대에 우리는 무엇을 배우고 어떤 능력을 길러야 하는지 고민해야 한다"면서 "AI 산업 현장에서 많은 사람들과 직접 대화하고 사업을 함께 하면서 갖게 된 관점을 공유하고 싶었다"고 말했다.
최 회장은 "현재 우리는 인간이 질문하면 답을 내놓는 '리즈닝(Reasoning) AI' 시대를 지나고 있으며, 앞으로는 스스로 판단하고 행동하는 '에이전틱(Agentic) AI' 시대가 본격화될 것"이라고 진단했다.
이어 "이 시기에는 AI를 적극적으로 활용하는 사람과 그렇지 않은 사람의 능력 차이는 지금보다 훨씬 더 커질 수 있다"며 "개인뿐 아니라 기업과 국가 역시 AI를 얼마나 빨리, 잘 활용하느냐에 따라 양극화가 심화될 수 있다"고 설명했다.
다만 더 장기적으로 인간 수준의 범용인공지능(AGI) 시대가 오게 되면 인간 사이의 지식과 생산 능력 격차는 오히려 줄어든다고 전망했다. 가령 현재는 어떤 두 사람의 능력치가 각각 10과 100으로 10배 차이가 나지만, AGI 시대에는 인간 모두에게 1,000 수준의 능력이 기본적으로 더해지면서 각각 1,010과 1,100이 돼 상대적 격차가 크게 줄어들 수 있다는 설명이다.
최 회장은 "따라서 미래에는 어떤 직업을 가졌느냐보다 인간과 AI를 어떻게 함께 활용하고 연결할 수 있느냐가 더 중요해진다"며 특정 분야만 깊게 아는 스페셜리스트(Specialist)보다 다양한 영역을 넘나들며 인간과 AI가 공존하는 새로운 시스템과 사회를 설계할 수 있는 제너럴리스트(Generalist)형 인재의 중요성이 더욱 커질 것이라고 말했다.
또 최 회장은 AI가 업무 상당 부분을 대신하게 되면서 여러 역할과 일을 동시에 수행하는 멀티잡(Multi-job)이 가능해지고, 기존의 '9 to 6' 중심 근무 방식과 정형화된 직업 개념 역시 점차 변화할 수 있다"고 덧붙였다.
최 회장은 이처럼 AI 시대 인재의 정의가 달라지는 만큼, 개인 역시 기존과는 다른 역량을 키워야 한다고 강조했다. 특히 AI 시대 핵심 경쟁력으로 ▲생각 근육 ▲적응 근육 ▲공감 근육 ▲바디 스킬(Body Skill) 등 이른바 '4가지 근육'을 제시했다.
tack@newspim.com