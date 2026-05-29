최태원 회장 "AI시대 '4가지 근육' 갖춘 제너럴리스트 필요"

생각 근육·적응 근육·공감 근육·바디 스킬(Body Skill) 4가지 근육

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 특별 강연을 통해 AI 시대 인재상의 변화와 국가 차원의 AI 전략 등에 대해 견해를 밝혔다.

29일 SK그룹에 따르면, 최 회장은 지난 28일 방송된 KBS1TV '다큐 인사이트 – 인재전쟁2 : 최태원의 대답'에 출연해 "AI가 인간보다 빠르게 진화하는 시대에 우리는 무엇을 배우고 어떤 능력을 길러야 하는지 고민해야 한다"면서 "AI 산업 현장에서 많은 사람들과 직접 대화하고 사업을 함께 하면서 갖게 된 관점을 공유하고 싶었다"고 말했다.

최 회장은 "현재 우리는 인간이 질문하면 답을 내놓는 '리즈닝(Reasoning) AI' 시대를 지나고 있으며, 앞으로는 스스로 판단하고 행동하는 '에이전틱(Agentic) AI' 시대가 본격화될 것"이라고 진단했다.

최태원 회장 [사진=SK그룹]

이어 "이 시기에는 AI를 적극적으로 활용하는 사람과 그렇지 않은 사람의 능력 차이는 지금보다 훨씬 더 커질 수 있다"며 "개인뿐 아니라 기업과 국가 역시 AI를 얼마나 빨리, 잘 활용하느냐에 따라 양극화가 심화될 수 있다"고 설명했다.

다만 더 장기적으로 인간 수준의 범용인공지능(AGI) 시대가 오게 되면 인간 사이의 지식과 생산 능력 격차는 오히려 줄어든다고 전망했다. 가령 현재는 어떤 두 사람의 능력치가 각각 10과 100으로 10배 차이가 나지만, AGI 시대에는 인간 모두에게 1,000 수준의 능력이 기본적으로 더해지면서 각각 1,010과 1,100이 돼 상대적 격차가 크게 줄어들 수 있다는 설명이다.

최 회장은 "따라서 미래에는 어떤 직업을 가졌느냐보다 인간과 AI를 어떻게 함께 활용하고 연결할 수 있느냐가 더 중요해진다"며 특정 분야만 깊게 아는 스페셜리스트(Specialist)보다 다양한 영역을 넘나들며 인간과 AI가 공존하는 새로운 시스템과 사회를 설계할 수 있는 제너럴리스트(Generalist)형 인재의 중요성이 더욱 커질 것이라고 말했다.

또 최 회장은 AI가 업무 상당 부분을 대신하게 되면서 여러 역할과 일을 동시에 수행하는 멀티잡(Multi-job)이 가능해지고, 기존의 '9 to 6' 중심 근무 방식과 정형화된 직업 개념 역시 점차 변화할 수 있다"고 덧붙였다.

최 회장은 이처럼 AI 시대 인재의 정의가 달라지는 만큼, 개인 역시 기존과는 다른 역량을 키워야 한다고 강조했다. 특히 AI 시대 핵심 경쟁력으로 ▲생각 근육 ▲적응 근육 ▲공감 근육 ▲바디 스킬(Body Skill) 등 이른바 '4가지 근육'을 제시했다.

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