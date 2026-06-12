전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.12 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 일본

속보

더보기

다카이치 "호르무즈 위기는 국제질서 시험대"...인태·유럽과 안보협력 확대

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 다카이치 사나에 일본 총리가 호르무즈 해협 위기를 계기로 공급망·에너지 안보·인도·태평양 전략 강화를 천명했다.
  • 그는 호르무즈 해협을 국제 공공재로 규정하고 G7 정상회의에서 항행 자유 보장과 공급망 회복력 강화를 논의하겠다고 밝혔다.
  • 일본은 FOIP·파워 아시아·GCAP·우크라이나 지원 등을 통해 인도·태평양과 유럽을 잇는 경제안보·군사 협력을 확대하겠다는 구상을 내놨다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리가 호르무즈 해협 위기를 계기로 공급망 안정과 에너지 안보, 인도·태평양 전략 강화를 강조하며 일본의 외교·안보 역할 확대 의지를 드러냈다.

중동 정세 불안이 세계 경제에 충격을 주는 가운데 일본이 인도·태평양과 유럽을 연결하는 새로운 협력 구상을 제시한 것으로 해석된다.

다카이치 총리는 영국 일간 파이낸셜타임스(FT) 기고문에서 최근 사실상 봉쇄 상태에 놓인 호르무즈 해협을 "국제사회의 공공재"라고 규정하고 자유롭고 안전한 항행 보장의 중요성을 강조했다.

그는 "에너지를 포함한 필수 물자의 공급망 회복력을 유지하기 위해 국제법에 따른 항로 보호가 필수적"이라며 법치에 기반한 국제질서 수호 필요성을 거듭 강조했다.

세계 원유 해상 물동량의 상당 부분이 통과하는 호르무즈 해협은 일본을 비롯한 아시아 국가들의 에너지 수급과 직결된다.

다카이치 총리는 이번 사태를 단순한 지역 분쟁이 아니라 국제 공급망과 글로벌 경제 안정성에 대한 도전으로 규정하며, 다음 주 15~17일 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에서도 관련 논의를 이어가겠다고 밝혔다.

그는 특히 이번 위기가 각국의 '회복력(resilience)'과 '주체성(agency)'의 중요성을 일깨워줬다고 평가했다. 외부 충격에 흔들리지 않는 공급망과 국가 역량을 구축하는 것이 앞으로 국제질서 유지의 핵심 과제가 될 것이라는 주장이다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

이 같은 인식은 일본이 최근 개정한 '자유롭고 열린 인도·태평양(FOIP)' 구상에도 반영됐다.

다카이치 총리는 인도·태평양이 세계 국내총생산(GDP)의 약 절반을 차지하는 전략적 공간이라고 규정하면서, 법치주의와 자유무역이라는 기존 원칙에 더해 공급망 안정과 경제안보, 첨단기술 협력을 새로운 핵심 과제로 제시했다.

일본은 이를 위해 에너지와 핵심 광물 공급망 강화를 목표로 하는 '파워 아시아' 구상을 추진하고 있다. 또한 인공지능(AI) 시대의 핵심 인프라인 해저케이블, 오픈랜(Open RAN), 위성통신, 광통신망 구축을 위한 'FOIP 디지털 회랑' 프로젝트도 확대할 방침이다.

경제안보를 안보 전략의 핵심 축으로 끌어올리겠다는 구상으로 풀이된다.

다카이치 총리는 유럽과의 안보 협력 확대 의지도 분명히 했다. 그는 일본·영국·이탈리아가 공동 추진 중인 차세대 전투기 개발 사업(GCAP)을 대표 사례로 거론하며 일본의 방위장비·기술 이전 규정 개정을 계기로 영국과 유럽 국가들과의 군사 협력이 더욱 확대될 것이라고 밝혔다.

우크라이나 지원 문제도 언급했다. 그는 일본이 약 145억 파운드(약 30조 원) 규모의 지원을 제공하고 있다며 영국과 유럽의 역할을 높이 평가했다. 인도·태평양 안보와 유럽 안보를 별개의 문제로 보지 않고 연계해 접근하겠다는 일본 정부의 인식을 보여주는 대목이다.

다카이치 총리는 영국의 키어 스타머 총리와 경제안보, 차세대 통신기술, 안보 정책 분야 협력을 심화해 양국 관계를 '강화된 글로벌 전략적 동반자 관계'의 새로운 단계로 발전시키겠다고 밝혔다.

이번 기고는 호르무즈 해협 위기를 계기로 일본이 에너지 안보와 공급망 문제를 인도·태평양 전략, 유럽과의 안보 협력, 국제질서 수호라는 더 큰 틀과 연결시키고 있음을 보여준다.

특히 일본이 미국 중심 안보체제를 보완하는 역할을 자임하며 중동·인도·태평양·유럽을 잇는 외교 전략을 강화하려는 의도를 드러낸 것으로 평가된다.

goldendog@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페이스X IPO…가치 2700조 원 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·우주선 제조업체 스페이스X가 11일(현지시간) 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이로써 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 1조7700억 달러(약 2700조 원)로 평가됐다. 공모 기준 역대 최대 기록이다. 이번 공모는 골드만삭스와 모간스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티그룹, JP모간이 공동 주관사다. 스페이스X 주식이 12일 나스닥에서 거래를 시작하면 미국 상장 기업 중 시가총액 7위에 오르게 된다. 다만 회사는 지난해 손실을 기록했고 다른 초대형 기업들의 매출은 스페이스X의 매출을 크게 웃돈다. 종전 사상 최대 IPO는 지난 2019년 12월 사우디 아람코 공모로 당시 1조7100억 달러 가치에 256억 달러를 조달했다. 인플레이션을 감안하면 아람코는 2조2100억 달러 가치에 332억 달러를 조달한 셈이다. 스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]2026.05.23 mj72284@newspim.com 스페이스X의 1조7700억 달러 평가액은 발행 주식 130억8000만 주를 기준으로 한 것으로 주관사들이 추가 주식 매각 권리(그린슈)를 행사하면 더 늘어날 수 있다. 이 결정은 통상 공모 후 30일 이내에 이뤄진다. 스페이스X는 이례적으로 큰 비중인 전체 물량의 30%를 개인 투자자 몫으로 배정했다. 또 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건 협상에 활용해온 로드쇼 이전에 공모가를 결정했다. 머스크는 스페이스X 주식의 더 넓은 매수 기반을 만들 조기 인덱스 편입도 추진해 엇갈린 결과를 얻었다. 강력한 창업자 지배력을 유지하도록 회사 지배구조도 설계했다. 머스크는 IPO 후에도 스페이스X 지분 82%를 보유한다. 지난 2002년 설립된 스페이스X는 자사 사명을 '생명을 다행성적으로 만들고 우주의 진정한 본질을 이해하며 의식의 빛을 별들로 확장하는 데 필요한 시스템과 기술을 구축하는 것'으로 정의한다. 회사는 시장 기회가 28조5000억 달러에 달한다며 이를 인류 역사상 최대 규모라고 표현했다. 회사의 우주 사업은 지난 3년간 궤도에 발사된 질량의 5분의 4 이상을 담당했다. 현재 매출은 스타링크가 대부분을 차지한다. mj72284@newspim.com 2026-06-12 04:59
사진
윤석열 '北 무인기' 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 12일 열린다.  서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령의 일반이적·직권남용 권리행사방해 혐의 선고 기일을 이날 오전 10시30분에 연다. 법원은 언론사의 중계방송 및 비디오 녹화 신청은 허가하지 않았다. 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오늘 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 일반이적, 위계에 의한 공무집행방해, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관과 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관, 군용물손괴교사, 군기누설 등 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에 대한 선고도 함께 진행된다. 법원은 그동안 공공의 이익과 사회적 관심이 큰 사건에 한해 재판 중계를 허가해 왔다. 다만 이번 사건의 경우 국가안전보장과 직결된 사안으로, 판결 주문과 이유 일부가 공개되지 않거나 중계가 제한될 가능성이 있다는 점 등을 고려해 중계 신청을 받아들이지 않은 것으로 설명했다. 윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월경 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난 4월 24일 군사 기밀 유출 우려 등으로 비공개로 열린 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다.  이어 특검팀은 김 전 장관에게 징역 25년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 여 전 사령관과 김 전 사령관에게는 각각 징역 20년, 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다. pmk1459@newspim.com 2026-06-12 06:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동