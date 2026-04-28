다카이치, 베트남·호주 순방...에너지·안보 묶은 'FOIP' 확대

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리가 내달 1일부터 5일간 일정으로 베트남과 호주를 방문해 에너지, 인공지능(AI), 안보를 포괄하는 새로운 지역 전략을 제시할 전망이다. 중국 견제를 염두에 둔 공급망 재편과 안보 협력이 핵심 축으로 떠오르고 있다.

베트남 방문에서는 정상회담과 대학 연설을 통해 '자유롭고 열린 인도·태평양(FOIP)'의 업그레이드 구상을 발표할 예정이다.

이번 베트남 정상회담의 핵심 의제는 크게 세 가지로 압축된다. 첫째는 공급망과 경제안보 협력이다. 일본은 희토류 등 핵심 광물의 안정적 확보를 위해 베트남과 협력을 확대할 방침이다. 이는 중국의 자원 통제 가능성에 대비한 조치로, 공급망 다변화 전략의 일환이다.

둘째는 에너지 협력 확대다. 일본은 아시아 국가들의 에너지 공급망 다변화를 위해 약 100억 달러 규모 지원 구상을 이미 제시한 바 있으며, 베트남과도 전력·재생에너지·인프라 분야 협력을 강화할 계획이다.

셋째는 디지털·AI 협력이다. 제조업 고도화와 스마트 산업 전환을 추진 중인 베트남과 일본 간 기술 협력 확대가 예상된다. 이는 단순 경제 협력을 넘어 산업 구조 전환까지 겨냥한 것이다.

이와 함께 해상보안 능력 강화를 위한 장비 제공 등 준군사적 협력도 논의될 가능성이 크다.

이어지는 호주 방문에서는 에너지와 안보가 핵심 의제로 부각된다. 호주는 일본의 최대 LNG(액화천연가스) 공급국 중 하나로, 정상회담에서는 에너지 공급 안정성 확보가 주요 논의 대상이 될 전망이다.

특히 중동 정세 불안으로 에너지 시장 변동성이 커지는 상황에서, 일본은 호주와의 협력을 통해 안정적인 에너지 조달 기반을 강화하려는 의도가 크다.

또한 양국은 이미 긴밀한 안보 협력 관계를 유지하고 있는 만큼 ▲해양 안보 ▲군사 협력 확대 ▲경제안보(핵심 자원·기술 보호) 등을 포괄하는 '통합 안보 협력' 강화가 논의될 것으로 보인다.

이번 순방의 또 다른 특징은 기존 FOIP 구상의 확장이다. 아베 신조 전 총리가 제시한 FOIP가 주로 해양 질서와 안보 중심이었다면, 다카이치 총리는 여기에 에너지 전환, AI 및 첨단기술, 공급망 안정성을 결합해 '경제안보 중심 전략'으로 재구성하려는 것으로 분석된다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com