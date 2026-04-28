신용보증기금, 중소벤처부 '2025년도 공공기관 동반성장 평가' 최우수 획득

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준정부기관 기금관리형 부문서 최고 점수 기록



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신용보증기금이 중소벤처기업부 주관 '2025년도 공공기관 동반성장 평가'에서 가장 높은 등급인 '최우수'를 획득했다고 28일 밝혔다.

[사진= 신용보증기금]

'공공기관 동반성장평가'는 2007년부터 공공기관이 선도적인 동반성장 역할을 수행하도록 유도하고 상생문화를 확산하기 위해 시행하고 있으며 최우수, 우수, 양호, 보통, 개선 필요의 5개 등급으로 발표하고 있다. 이번 평가는 대·중소기업 상생협력, 공정거래 문화 조성 및 협력사 체감도 조사 등이 종합적으로 반영됐다.

신보는 전 항목에서 우수한 성적을 받아 준정부기관 기금관리형 부문에서 최고 점수를 기록했으며 금융위원회 산하 기관 중 유일하게 5년 연속 최우수 등급을 받았다.

신보는 ▲대·중소기업 동반성장 특화 금융 지원 ▲탄소중립 및 녹색성장을 위한 ESG 지원 인프라 확대 ▲지역거점기업 육성 ▲위기극복 및 재기지원 강화 등 다양한 정책금융 프로그램을 통해 중소기업의 혁신성장과 위기 대응을 뒷받침해 온 점이 높이 평가됐다.

특히, 대기업과의 협약을 기반으로 '대·중소기업 동반성장 협약보증'과 '해외 수출 공동 프로젝트 보증'을 운영해 중소기업의 원활한 자금조달을 지원하고, 상생형 산업 생태계 조성에 기여한 바를 인정받았다.

12조4000억원 규모의 녹색 금융을 공급하고, K-택소노미 적합성 판단 시스템 도입, 녹색인증 평가기관 지정 등을 통해 ESG 경영 지원 기반을 구축하며 중소기업의 녹색성장 지원에도 앞장섰으며, 글로컬 스타트업 및 지역 특화산업 육성으로 지역거점기업 발굴에 힘썼다.

강승준 이사장은 "5년 연속 최우수 등급은 신보가 기업과 쌓아온 신뢰를 바탕으로 상생과 동반성장에 매진해 온 결과"라며 "앞으로도 신보는 중소기업 경쟁력 강화를 위한 정책금융 역할에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com