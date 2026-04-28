5월엔 고향사랑기부로 따뜻한 선물…아이·어르신 지원 확대

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지정기부로 사업 선택 가능…투명성·보람 동시 강화

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 가정의 달 5월을 맞아 고향사랑기부제가 지역 아동과 어르신을 지원하는 실질적 정책 수단으로 주목받고 있다.

행정안전부는 28일 어린이날과 어버이날이 포함된 5월을 맞아 아이들의 꿈을 키우고 어르신의 일상을 지원하는 다양한 '지정기부' 사업을 소개했다.

[자료=행안부]

고향사랑기부제는 개인이 자신의 고향이나 응원하고 싶은 지방자치단체에 기부하는 제도로, 최근에는 단순 기부를 넘어 지역 문제 해결에 기여하는 방식으로 확대되고 있다.

특히 '지정기부'는 기부자가 기부금이 사용될 사업을 직접 선택할 수 있어 투명성과 참여 만족도를 높인 것이 특징이다.

지정기부는 10만 원까지 전액 세액공제 혜택이 적용되며, 기부금의 30% 상당의 답례품도 제공된다.

각 지방정부는 기부금을 활용해 다양한 사업을 추진하고 있다. 강원 양구군은 문화 소외지역 아동·청소년을 위한 오케스트라 교육을 지원하고, 전북 임실군은 양궁 꿈나무 육성 사업을 통해 훈련 장비를 제공하고 있다.

또한 전남 영광군은 공공형 실내 놀이·돌봄 공간인 '영광형 키즈카페'를 조성하고, 경북 상주시는 인공지능 기반 아동 성장관리 서비스를 운영하는 등 아동 돌봄과 교육 분야 지원도 확대되고 있다.

어르신을 위한 지원 사업도 활발하다. 광주광역시는 '부모님 스마트 안부 확인 서비스'를 통해 원거리 거주 자녀를 대신해 부모의 일상을 점검하고, 대구 군위군은 경로당 어르신에게 식료품 꾸러미를 제공하는 건강밥상 지원 사업을 추진하고 있다.

이 외에도 전국 각지에서 아동 돌봄센터 조성, 병원 동행 서비스 등 지역 맞춤형 사업이 이어지고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 "지정기부는 기부자가 사업을 직접 고르고 결과를 확인할 수 있는 투명한 기부 방식"이라며 "5월, 고향이나 관심을 가지고 있는 지역의아이들과 어르신들이 일상의 행복을 누릴 수 있도록 지정기부로 따스한 마음을 전해주시길 바란다"고 말했다.

지정기부 사업은 '고향사랑e음' 누리집과 주요 은행 및 민간 플랫폼을 통해 참여할 수 있다.

abc123@newspim.com