행안부 보도자료, AI 검색 중심으로 바뀐다…마크다운 형식 도입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

첨부파일 중심 탈피, 웹에서 바로 열람 가능

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 보도자료 제공 방식을 개편해 국민과 인공지능(AI) 모두가 더 쉽게 정책 정보를 활용할 수 있도록 한다.

행정안전부는 누리집 보도자료 게시판을 개편하고 문서 제공 방식을 개선해, 별도의 뷰어 프로그램 없이도 본문을 바로 확인할 수 있도록 한다고 27일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

그동안 보도자료는 주로 아래아한글(HWPX)이나 PDF 형태의 첨부파일로 제공돼 모바일 환경에서 확인이 어렵고, 별도 프로그램 설치가 필요한 불편이 있었다. 특히 시각장애인을 위한 스크린리더 등 보조기술 활용에도 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.

이번 개편으로 국민은 운영체제나 기기에 관계없이 웹페이지에서 보도자료 전문을 바로 읽을 수 있게 된다.

행정안전부는 여기에 더해 인공지능이 이해하기 쉬운 '마크다운(Markdown)' 형식도 함께 제공한다. 마크다운은 문서 구조가 명확해 검색엔진과 AI가 데이터를 효율적으로 수집·학습할 수 있는 형식으로, 다양한 플랫폼과 AI 서비스에서 널리 활용되고 있다.

기존에는 AI가 첨부파일 형태의 보도자료를 활용하는 데 제약이 있어 정책 정보의 정확성이 떨어질 수 있다는 우려가 있었지만, 앞으로는 공식 데이터를 기반으로 보다 신뢰성 있는 정보 제공이 가능해질 전망이다.

조영진 행정안전부 대변인은 "이제 보도자료는 국민 모두와 인공지능(AI) 서비스까지 편리하게 활용할 수 있는 형태로 제공되어야 한다"며 "국민 눈높이에 맞는 소통과 홍보를 통해 누구나 편리하게 행정안전부 정책을 접하실 수 있도록 노력하겠다" 말했다.

abc123@newspim.com