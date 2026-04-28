공공시설물 내진율 82.7% 달성…14년 만에 2.2배 증가

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목표치 상회…3344개소 내진보강 완료

2035년까지 전면 내진성능 확보 추진

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 공공시설물 내진 보강을 지속 추진한 결과, 내진율이 82.7%로 상승하며 목표치를 초과 달성했다.

행정안전부는 30일 '2025년도 기존 공공시설물 내진보강대책' 추진 결과, 기존 공공시설물 내진율이 목표치(80.8%)보다 1.9%포인트 높은 82.7%를 기록했다고 밝혔다.

[자료=행안부]

'기존 공공시설물'은 내진설계 기준이 마련되기 전에 설치되었거나 이후 기준이 강화된 시설물을 의미한다. 정부는 2035년까지 모든 공공시설물의 내진성능 확보를 목표로 5년 단위 기본계획을 수립해 보강 사업을 추진하고 있다.

지난해에는 총 8037억 원을 투입해 3344개소의 내진성능을 추가 확보했다. 공공건축물 1221개소와 학교시설 1115개소가 주요 대상이었다.

부처별로는 교육부가 1226개소로 가장 많았고 국토교통부(360개소), 국방부(286개소)가 뒤를 이었다. 지방정부에서는 경북, 경기, 강원 순으로 실적이 높았다.

이로써 전체 20만2718개소 공공시설물 가운데 16만7687개소가 내진성능을 확보했다. 이는 내진보강대책을 처음 수립한 2011년(37.3%) 대비 약 2.2배 증가한 수준이다.

행정안전부는 현장 점검도 병행하고 있다. 김광용 재난안전관리본부장은 충북 충주중앙중학교를 방문해 내진보강 상태와 지진 대피시설을 점검할 예정이다.

김 본부장은 "지진이 발생할 경우 국민을 보호하고 사회 기능을 유지하기 위해서는 공공시설물의 내진성능 확보가 필수적"이라며 "정부는 모든 공공시설물이 지진으로부터 안전할 수 있도록 내진보강대책을 지속적으로 이행해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com