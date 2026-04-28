HD현대일렉트릭, 1분기 영업익 2583억...전년비 18.4% 증가

AI 핵심 요약beta
- HD현대일렉트릭이 28일 1분기 매출 1조365억원, 영업이익 2583억원을 기록했다.
- 전년 동기 대비 매출 2.1%, 영업이익 18.4% 증가했으며 영업이익률은 24.9%다.
- 북미 전력변압기 실적 확대로 전력기기 매출이 21.6% 증가하며 성장을 주도했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전 부문 수주 증가세 속 연간 수주 목표 42.6% 달성
"울산·북미 생산법인 증설 성공적 마무리해 성장세 이어갈 것"
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대일렉트릭은 2026년 1분기 매출 1조365억원, 영업이익 2583억원을 기록했다고 28일 공시를 통해 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 2.1%, 영업이익은 18.4% 증가했다. 영업이익률은 24.9%를 기록했다.
제품별로는 전력기기 부문의 성장세가 두드러졌다. 북미 전력변압기 실적 확대에 힘입어 전력기기 매출은 전년 동기 대비 21.6% 증가했다. 회전기기 매출 역시 선박용 제품 호조에 따라 10.8% 늘었다.
다만 배전기기 매출은 전년 동기 배전변압기 대형 물량 매출에 따른 기저 효과와 중동 지역 지정학적 리스크로 인한 저압차단기 납품 이연 등의 영향으로 전년 대비 24.2% 감소했다.
시장별로는 북미 시장 매출이 전년 동기 대비 26.6% 증가하며 전체 실적 성장을 이끌었다. 유럽 시장의 경우 높은 기저 효과로 전 분기 대비 매출은 감소했으나 전년 동기 대비로는 17.0% 증가했다.
1분기 수주는 17억9700만 달러로 전년 동기 대비 34.6% 증가하며, 연간 수주 목표 42억2200만 달러의 42.6%를 채웠다. 수주 잔고는 78억8800만 달러를 기록해 지난해 말 대비 17.2% 증가했다.
HD현대일렉트릭 관계자는 "수익성 중심의 선별 수주 기조를 이어가는 가운데서도 AI 데이터센터 확산과 노후 전력망 교체 수요 등에 힘입어 지속적으로 수주가 증가하고 있다"며 "현재 진행 중인 울산 공장과 북미 생산법인 증설을 차질 없이 마무리해 견조한 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
한편, HD현대일렉트릭은 이날 별도 공시를 통해 보통주 1주당 1300원의 현금 분기 배당을 실시한다고 밝혔다. 배당금 총액은 468억원 규모이며, 배당 기준일은 오는 5월 13일, 지급 예정일은 5월 27일이다.
y2kid@newspim.com