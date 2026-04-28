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'K-바이오' 최대 축제 열린다…바이오코리아 개막

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  • 한국보건산업진흥원이 28일부터 30일까지 서울 코엑스에서 국내 최대 규모 바이오헬스 국제 컨벤션 '바이오 코리아 2026'을 개최했다.
  • 59개국 775개사가 참석해 비즈니스 파트너링, 전시, 컨퍼런스를 진행하며 글로벌 제약사와 국내 주요 기업들이 신규 파트너 발굴과 기술협력 기회를 모색했다.
  • AI 신약개발, AI 기반 합성생물학 등 혁신 기술을 중심으로 11개국 101명의 연사가 6개 주제 12개 세션에서 글로벌 진출 전략과 산업 생태계 구축 방안을 논의했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내외 59개국 775개사 기업 참석
존슨앤드존슨 등 공룡 기업 '참여'
수요 증가에 파트너링 부스 2배↑
차순도 원장 "글로벌 연결 중요"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 바이오산업의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 매년 개최되는 국내 최대 규모의 바이오·헬스케어 전시회인 '바이오 코리아 2026'가 시작됐다.

한국보건산업진흥원(보산진)이 오는 30일까지 대한민국 대표 바이오헬스 산업 국제 컨벤션 '바이오 코리아 2026'을 개최한다고 28일 밝혔다.

◆ 국내외 59개국 775개사 기업 집결…K-바이오 관심 '집중'

올해로 21회를 맞은 바이오 코리아는 우리나라 바이오헬스 산업의 기술 수준을 세계에 알리고 국내외 기업 간 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 대한민국 대표 바이오헬스 국제 컨벤션으로 성장했다. 이번 행사는 '혁신과 돌파, 더 나은 미래로'를 주제로 한다.

올해에는 59개국 775개사가 참석한다. 비즈니스 파트너링, 전시, 컨퍼런스 프로그램이 진행될 예정이다.

2026 바이오 코리아 개회식 [사진=보건산업진흥원] 2026.04.28 sdk1991@newspim.com

비즈니스 파트너링에서는 글로벌 제약사를 비롯한 국내외 기업, 투자자, 연구기관 등이 참여한다. 사전 매칭을 통해 신규 파트너 발굴, 기술협력 등 일대일 비즈니스 미팅이 진행된다.

대표적으로 바이엘(Bayer), 다이이치산쿄(Daiichi Sankyo), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson), MSD(Merck Sharp & Dohme), 일라이 릴리(Eli Lilly), 로슈(Roche), 베링거인겔하임(Boehringer lngelheim), 다케다제약(Takeda), 인실리코메디슨(Insilico Medicine) 등 글로벌 기업이 자리를 빛낼 예정이다.

국내에서는 종근당, SK바이오사이언스, 에스티팜, GC녹십자, 유한양행, LG화학, 동화약품, 일동제약 등이 참여한다. 작년 대비 더 많은 국내외 주요 기업들이 자리할 계획이다. 증가하는 수요에 따라 파트너링 부스도 약 2배 확장해 활발한 비즈니스 교류의 장이 열릴 것으로 기대된다.

전시는 국내·외 제약·바이오 기업, 재생의료 홍보관, 해외 국가관 등 20개국·299개사에서 364개 부스를 운영한다. 에스티팜, 유한양행, 프레스티지바이오로직스, 녹십자 등 국내 주요 기업와 존슨앤존슨, 암젠, 론자 등 글로벌 기업이 함께 한다.

◆ 바이오 코리아, AI 기술 '정조준'…차순도 원장 "글로벌 연결 중요"

특히 올해는 인공지능(AI) 분야의 기업들이 참가해 AI 신약개발, AI 기반 합성생물학 플랫폼 등 혁신 제품과 기술을 만날 수 있다. 주요 참여 기업에는 인실리코메디슨, 아론티어, 에이블랩스, 에이비스 등이 있다.

주한 공관·무역대표부 등을 중심으로 한 국가기관에서는 호주, 네덜란드, 스웨덴, 독일 등 8개국에서 77개 기업이 참가해 각국의 유망 기술을 선보인다. 국내 기업과의 비즈니스 기회도 모색한다.

주한호주대사관에는 주정부들을 비롯해 임상시험, 메드텍, 첨단치료제 등 40개 기업이 참가한다. 주한네덜란드대사관은 분석 서비스, AI 신약개발 등 10개 기업과 함께 네덜란드 라운지를 운영한다. 독일 바이에른 주에서도 현지 기업들이 참여해 우수 기술을 홍보하고 국내 기업과의 비즈니스 교류를 진행한다.

컨퍼런스에서는 11개국 101명의 국내외 바이오헬스 기업과 관련 전문가(해외연사 41명)가 연사로 참여한다. ▲AI&디지털헬스 ▲대체독성시험 ▲첨단기술 ▲오픈이노베이션 ▲글로벌 진출전략 ▲투자 트렌드 등 6개 주제·12개 세션을 중심으로 논의가 진행된다.

오픈이노베이션 세션에서는 글로벌 제약사와 바이오텍, 스타트업 간 협력을 기반으로 AI 신약개발을 가속화하는 전략을 다루며 타깃 발굴부터 환자 적용까지 이어지는 협업 모델과 실제 사례를 공유한다.

차순도 보건산업진흥원장이 28일 서울 코엑스에서 열린 '바이오 코리아 2026'에 참석해 발언하고 있다. [사진=보건산업진흥원] 2026.04.28 sdk1991@newspim.com

첨단 기술 세션에서는 비임상부터 임상 전환까지의 개발 전략과 글로벌 협력 기반 산업 생태계 구축 방안을 다룬다. 글로벌 진출 전략 세션에서는 해외 진출 사례 등을 중심으로 국내 바이오헬스 기업의 글로벌 시장 진입을 위한 전략과 대응 방향을 제시한다. 대체독성시험 세션은 동물대체시험의 산업적 적용과 규제 연계 방안을 논의해 차세대 전임상 시험 패러다임 전환을 조망한다.

일반 등록자도 참관할 수 있는 오픈세션은 코엑스 3층 컨퍼런스룸에서 진행된다. 'AI 기반 바이오제조 혁신' 세션을 통해 AI와 디지털 전환이 이끄는 바이오제조 혁신과 글로벌 산업 생태계 변화를 조망한다.

오는 29일에는 '의료기기 산업 전주기 통합 설명회'와 '국가통합바이오빅데이터 구축사업' 관련 세션이 진행돼 정책 방향과 데이터 기반 연구·산업 활용 방안을 공유한다. 스폰서십 참가 기업인 존슨앤드존슨, 암젠(Amgen) 등의 기업 발표도 준비돼 있다.

차순도 보산진 원장은 이날 개회사를 통해 "바이오헬스 산업 환경에서 혁신 기술과 아이디어가 자본과 규제의 한계를 넘어 투자와 사업화가 필요하다"며 "더 나아가 글로벌 진출로 이어지기 위해서는 기술과 산업, 그리고 글로벌 네트워크 간의 유기적인 연결과 협력이 무엇보다 중요하다"고 했다.

차 원장은 "바이오코리아가 바이오헬스 산업의 미래를 여는 글로벌 비즈니스 교류의 장으로 지속 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

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