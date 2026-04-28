하나증권, 국립수목원과 산림생물다양성 보전 협약

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 28일 산림청 국립수목원과 산림생물다양성 보전 및 생태계 복원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 국립수목원 종합연구동에서 진행된 협약식에는 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.
협약에 따라 두 기관은 산림생물 연구와 서식지 보전, 희귀종 복원 및 방사 등에서 협력한다. 또한 탄소중립 실천과 국민인식 제고, 기후변화 대응 정보 공유 및 네트워크 구축 등 다양한 분야에서 손을 잡기로 했다.
강성묵 하나증권 대표이사는 "이번 협약을 통해 생물다양성 보전이라는 환경 이슈에 실질적으로 기여할 수 있는 기반을 마련했다"고 말했다.
임영석 국립수목원장은 "민간 금융기관과의 협력을 통해 생물다양성 보전 활동을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대한다"며 "공공과 민간이 함께하는 환경 보전 모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
하나증권은 임직원과 고객이 참여할 수 있는 환경 교육 프로그램과 체험형 활동을 지속적으로 확대할 계획이다.
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