5월부터 '4대 보험료 납부 내역' 홈택스서 확인…건보공단, 절차 간소화

AI 핵심 요약beta
- 국민건강보험공단이 28일 5월 1일부터 국세청 홈택스에서 4대 사회보험료 납부 내역 확인 서비스를 시작한다.
- 종합소득세 신고 대상자는 홈택스나 손택스를 통해 보험료 납부 내역을 간편히 조회한다.
- 건보공단 누리집이나 무인 발급기 등 대체 채널로도 납부 내역 발급이 가능하다.
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"증명서 발급 민원 줄일 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 오는 5월 1일부터 국세청 홈택스 등을 통해 4대 사회보험료 납부 내역을 한눈에 확인할 수 있다.
국민건강보험공단은 오는 5월 1일부터 국세청 홈택스에서 '2025년 4대 사회보험료 납부 내역' 확인이 가능하다고 28일 밝혔다.
국민 편의 증진과 행정 비용 절감을 위해 공공기관 간 정보 공유로 보험료 납부 증빙 절차가 간소화됐다. 이에 따라 종합소득세 신고 대상자는 다음 달 1일부터 국세청 홈택스나 앱 손택스를 통해 본인의 4대 사회보험료 납부 내역을 확인할 수 있다.
국세청 홈택스를 이용할 경우 전체메뉴, 세금신고, 종합소득세 신고, 신고도움 자료 조회, 연금·건강·고용·산재 보험료조회 순으로 누르면 된다. 손택스를 이용할 경우는 전체메뉴, 세금신고, 종합소득세 신고, 연금·건강·고용·산재 보험료조회 순이다.
홈택스나 손택스 이용이 어렵다면 건보공단 누리집, 건강보험25시(앱), 사회보험통합징수 포털에서도 상세한 납부 내역 조회·발급이 가능하다. 전국 시·군·구청 민원실과 지하철역 곳곳에 설치된 무인 민원발급기를 통해서도 납부 내역을 발급받을 수 있다.
건보공단 관계자는 "매년 반복되는 증명서 발급 민원을 줄이고 국민이 체감할 수 있는 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
sdk1991@newspim.com