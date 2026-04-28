금융투자협회, 레버리지 상품 사전교육 개설

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 28일 단일종목 레버리지·인버스 상품 거래를 위한 온라인 사전교육 과정을 개설했다고 밝혔다.
이는 다음 달 22일 예정된 국내 우량주 단일종목을 기초로 한 레버리지(±2배) 상품 출시에 앞서 투자자 보호를 위한 조치다.
국내 및 해외 상장 단일종목 레버리지·인버스 상품에 투자하려는 투자자는 이 과정(심화교육, 1시간)을 이수해야 한다.
dconnect@newspim.com
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 28일 단일종목 레버리지·인버스 상품 거래를 위한 온라인 사전교육 과정을 개설했다고 밝혔다.
이는 다음 달 22일 예정된 국내 우량주 단일종목을 기초로 한 레버리지(±2배) 상품 출시에 앞서 투자자 보호를 위한 조치다.
국내 및 해외 상장 단일종목 레버리지·인버스 상품에 투자하려는 투자자는 이 과정(심화교육, 1시간)을 이수해야 한다.
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