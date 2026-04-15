금융투자협회, 주한 인도네시아 대사와 투자 협력 확대 방안 논의

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인도네시아 신수도 이전 사업 등 주요 개발사업 논의

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 황성엽 금융투자협회 회장은 15일 체쳅 헤라완(Cecep Herawan) 주한 인도네시아 대사와 양국 간 투자 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

금융투자협회에 따르면 이번 간담회는 서울 여의도 금융투자협회에서 진행됐으며, 대사관 경제 담당 관계자 등이 참석한 가운데 인도네시아 금융시장 동향과 주요 개발사업, 투자 환경 및 정책 방향 등이 다뤄졌다.

[사진=금융투자협회]

인도네시아 측은 투자와 산업 정책, 외국인 투자유치 전략 등을 설명하며 한국 금융투자업계와의 협력 확대 의지를 전했다.

금융투자협회는 인도네시아 누산타라 신수도(IKN) 건설을 포함한 주요 개발사업에 대한 관심을 표명하며, 향후 실물자산 투자 등 다양한 협력 가능성을 모색해 나가기로 했다.

황성엽 회장은 "인도네시아는 동남아의 핵심 성장시장으로 신수도 개발 등 대규모 투자 기회가 열리고 있는 곳"이라며 "이번 만남을 계기로 양국 간 투자 협력의 접점을 넓히고 구체적인 협력과제를 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

양측은 긴밀한 정보 공유와 소통을 바탕으로 금융·투자 분야 협력 확대를 위한 논의를 이어갈 계획이다.

rkgml925@newspim.com