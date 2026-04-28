유휴공간, 지역혁신 거점으로 재탄생…춘천·영주 선정

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3년간 최대 32억 투입…주민·전문가 협업 정책실험 추진

다부처 연계로 생활권 중심 지역문제 해결 모델 구축

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 방치됐던 지역 유휴공간이 주민과 전문가가 함께 지역 문제를 해결하는 혁신 거점으로 탈바꿈한다.

행정안전부는 28일 '2026년 다부처 협업 지역역량성장거점' 조성 사업 대상지로 강원 춘천시와 경북 영주시를 최종 선정했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 사업은 기존에 조성된 유휴공간을 활용해 주민, 전문가, 지방정부가 함께 지역 문제를 발굴하고 해결책을 실험하는 정책 기반 공간으로 고도화하는 것이 핵심이다.

선정된 지역에는 국비 8억 원과 지방비 8억 원을 포함해 개소당 총 16억 원이 지원되며, 연차별 평가를 거쳐 3년간 최대 32억 원 규모의 사업비가 투입될 예정이다.

춘천시는 '커먼즈필드 춘천'을 중심으로 시민, 대학, 기업, 행정이 참여하는 지역주도형 정책혁신 플랫폼을 구축한다. 생활권 곳곳의 공간을 활용해 로컬 창업과 관광, 농촌 체험 등 다양한 실험을 추진하며 '시민이 정책을 만드는 도시'를 구현할 계획이다.

영주시는 '곱작골 마음센터'를 거점으로 주민이 직접 지역 문제를 정의하고 해결책을 설계하는 '정책랩'을 운영한다. 어린이 통학로 개선과 공공시설 활용도 제고 등 생활 밀착형 정책 실험을 통해 '주민이 마을을 설계하는 모델'을 만든다는 구상이다.

행정안전부는 전문가 자문단 운영과 성과 공유를 통해 우수 사례를 전국으로 확산하고, 유휴공간을 지역혁신 거점으로 자리 잡게 할 방침이다.

이방무 행정안전부 사회연대경제국장은 "이번 사업은 지역의 유휴공간을 되살려 주민주도의 정책실험 거점으로 전환하고, 다부처 사업 연계를 통해 생활권 전반의변화를 이끌어내는 새로운 지역혁신 모델을 제시하는 것"이라며 "현장에서 검증된 정책실험이 각 지역의 여건에 맞게 확산되어 지속가능한지역활성화로 이어질 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com