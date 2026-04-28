유휴공간, 지역혁신 거점으로 재탄생…춘천·영주 선정

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 28일 춘천시와 영주시를 지역역량성장거점 조성 사업 대상지로 선정했다.
- 선정 지역에는 개소당 16억 원의 국비와 지방비가 지원되며 3년간 최대 32억 원이 투입될 예정이다.
- 춘천시와 영주시는 유휴공간을 활용해 주민 주도의 정책실험 거점으로 전환할 계획이다.
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다부처 연계로 생활권 중심 지역문제 해결 모델 구축
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 방치됐던 지역 유휴공간이 주민과 전문가가 함께 지역 문제를 해결하는 혁신 거점으로 탈바꿈한다.
행정안전부는 28일 '2026년 다부처 협업 지역역량성장거점' 조성 사업 대상지로 강원 춘천시와 경북 영주시를 최종 선정했다고 밝혔다.
이번 사업은 기존에 조성된 유휴공간을 활용해 주민, 전문가, 지방정부가 함께 지역 문제를 발굴하고 해결책을 실험하는 정책 기반 공간으로 고도화하는 것이 핵심이다.
선정된 지역에는 국비 8억 원과 지방비 8억 원을 포함해 개소당 총 16억 원이 지원되며, 연차별 평가를 거쳐 3년간 최대 32억 원 규모의 사업비가 투입될 예정이다.
춘천시는 '커먼즈필드 춘천'을 중심으로 시민, 대학, 기업, 행정이 참여하는 지역주도형 정책혁신 플랫폼을 구축한다. 생활권 곳곳의 공간을 활용해 로컬 창업과 관광, 농촌 체험 등 다양한 실험을 추진하며 '시민이 정책을 만드는 도시'를 구현할 계획이다.
영주시는 '곱작골 마음센터'를 거점으로 주민이 직접 지역 문제를 정의하고 해결책을 설계하는 '정책랩'을 운영한다. 어린이 통학로 개선과 공공시설 활용도 제고 등 생활 밀착형 정책 실험을 통해 '주민이 마을을 설계하는 모델'을 만든다는 구상이다.
행정안전부는 전문가 자문단 운영과 성과 공유를 통해 우수 사례를 전국으로 확산하고, 유휴공간을 지역혁신 거점으로 자리 잡게 할 방침이다.
이방무 행정안전부 사회연대경제국장은 "이번 사업은 지역의 유휴공간을 되살려 주민주도의 정책실험 거점으로 전환하고, 다부처 사업 연계를 통해 생활권 전반의변화를 이끌어내는 새로운 지역혁신 모델을 제시하는 것"이라며 "현장에서 검증된 정책실험이 각 지역의 여건에 맞게 확산되어 지속가능한지역활성화로 이어질 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com